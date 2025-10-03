Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI TAKİP EKRANI 3 EKİM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 3 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?

        2 Ekim'de Marmara Denizi deprem ile sallandı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde artçı depremler meydana geliyor. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 3 Ekim 2025 son depremler listesi...

        Giriş: 03.10.2025 - 07:19 Güncelleme: 03.10.2025 - 07:19
        1

        2 Ekim’de Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen şiddetli depremin ardından bölgede fay hareketliliği sürüyor. Marmara Denizi’nde farklı büyüklüklerde artçı sarsıntılar meydana geliyor. İrili ufaklı tüm sarsıntılar 3 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ekleniyor. Hissedilen her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündeme taşınıyor. İşte, 3 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, 3 Ekim Cuma günü saat 07.15 itibarıyla büyüklükleri 0.7 ile 2.7 arasında değişen birçok deprem meydana geldi.

        3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem kaydedilmedi.

        3

        MARMARA DENİZİ'NDE ARTÇILAR SÜRÜYOR

        2025-10-03 00:43:02 40.78 27.90806 6.99 ML 1.6 Marmara Denizi

        2025-10-03 02:48:55 40.78944 27.93361 7.03 ML 2.7 Marmara Denizi

        2025-10-03 05:24:32 40.80278 27.96194 7.14 ML 2.1 Marmara Denizi

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
