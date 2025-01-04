Malatya ve Van'da deprem! 5 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Malatya ve Van'da deprem oldu. İşte 5 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
Son depremler listesi 5 Ocak Pazar günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya ve Van'da da deprem meydana geldi. İşte, 5 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
VAN'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te İran Hoy, Batı Azerbaycan - Van Başkale merkezli bir deprem meydana geldi.
3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
MALATYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Darende ilçesinde saat 10.35'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.