Son depremler listesi sorgulama 11 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli ile şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler 11 Mayıs AFAD ve Kandilli listesi en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'de gün çerisinde irili ufaklı birçok deprem yaşanıyor. Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 11 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son depremler listesi 11 Mayıs 2025 verileri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte, 11 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
ANTALYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:52’de Akdeniz'de merkez üssü Antalya Gazipaşa olan bir sarsıntı kaydedildi.
2.8 büyüklüğündeki deprem, 15.33 kilometre derinlikte meydana geldi.
İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:
2025-05-11 08:52:24 35.85306 31.52056 15.33 ML 2.8 Akdeniz - [83.12 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-05-11 02:37:10 36.62639 25.67278 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.