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Son günler! Bu tavsiyelere kulak verin

Okulların açılmasına bir hafta kala hazırlıklar sürerken, çocukları da ilk gün heyecanı bekliyor. Okula ilk kez başlayacak olan çocuklardaki ayrılık kaygısını gidermenin en önemli yolunun çocukla konuşmak olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Böyle bir durumda aileler dönüp kendine bakmalı. Ayrılık kaygısı genellikle çok korumacı ya da endişeli ailelerin çocuklarında oluyor" dedi. Dr. Seçkin okulların açılmasına sayılı günler kala çocuğun sağlık kontrollerini yaptırmanın, uyku düzenini yeniden oluşturmanın önemini de vurguladı.

Son günler! Bu tavsiyelere kulak verin
Son günler! Bu tavsiyelere kulak verin
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Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okulların açılmasına da sayılı günler kaldı. Hazırlıklar sürerken, okula ilk kez başlayacak olan çocuklar için en önemli problemlerden biri ayrılık kaygısı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, bu kaygıyı gidermenin en önemli yolunun çocuklara açık açık konuşmak ve yaşayabileceklerini uygun bir dille anlatmak olduğunu söyledi.

AİLELER KENDİNİ SORGULAMALI
Çocuğun okula hazır olup olmadığının diğer çocuklarla olan uyumundan anlaşıldığını belirten Dr. Seçkin "Arkadaşlarıyla oynarken uyumlu davranıyor mu, kurallara uyuyor mu, sırasını bekliyor mu, diğer çocuklara saygı gösteriyor mu, bunlara bakmak lazım. Aksi takdirde çocuk okulda dışlanır" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Aileler okul başlamadan önceki günlerde çocukları bol bol parka götürsün ve diğer çocuklarla oynamasını sağlasın" tavsiyesinde bulundu. Ayrılık kaygısı yaşayan çocukların ailelerinin genellikle çok korumacı ve endişeli aileler olduğuna dikkat çeken Dr. Seçkin "Bu noktada öğretmenlere de önemli bir görev düşüyor, anlayışlı ve sıcak olacaklar. Her çocuğun karakteri farklı, ona göre yaklaşım olmalı" dedi.

AKRAN ZORBALIĞINA DİKKAT
Okulların açılmasının ardından ortaya çıkan bir başka sorunun da akran zorbalığı olduğuna değinen Dr. Şirin Seçkin "Zorba davranışlarda bulunan çocukların aileleri okula ya da öğretmene kızmak yerine sorunla yüzleşmeli ve çözüme ortak olmalı. Çünkü çocuk olumsuz davranışlarını dozunu giderek artırıyor ve bu ileride daha büyük sorunlara neden oluyor" şeklinde konuştu. Dr. Seçkin zorbalığa uğrayan çocukların ailelerinin ise mutlaka çocuğun yanında olması ve süreci dikkatle takip etmesi gerektiğini söyledi.

BEYİN UYKUDA ÖĞRENİYOR
Yaz tatilinin uzun olduğuna, bu süreçte uyku ve beslenme düzeninin bozulduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Okullar açılmadan yeniden uyku düzenini sağlamak çok önemli çünkü beyin uykuda öğreniyor. Çocuğun gün içerisinde öğrendiklerinin bellekte pekişmesi için derin uyku geriyor" dedi. İlköğretim döneminin çocuğun en iyi eğitildiği dönem, 6-10 yaş arası olduğunu ifade eden Dr. Seçkin "Kendi sorumluluklarını almasını sağlayın. Çocuğun çantasını hazırlamayın. Hazır olmayan çantayla gitsin ve hazırlaması gerektiğini öğrensin" şeklinde konuştu. Dr. Şirin Seçkin yine okullar açılmadan önce çocukların göz, diş, eksik aşılar ve genel sağlık kontrollerinin mutlaka tamamlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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