SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Sonbahar damlalarında Başkent Ankara

08.11.2018 - 10:55 | Güncelleme: AA

Başkant Ankara'nın simge yapıları sonbahar yağmurlarının oluşturduğu damlalarla bütünleşerek güzel görüntüler oluşturdu

  • 1 Sonbahar damlalarında Ankara
    1 | 13

    Başkent seçildiği yıllarda çok az sayıda binasıyla küçük bir şehir olan Ankara, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlanıp sevk ve idare edildiği bir merkez olarak Milli Mücadelenin sembolü haline geldi.

  • 2 Sonbahar damlalarında Ankara
    2 | 13

    Bu tarihi şehir, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra giderek büyüyerek modern bir görünüm kazandı. 

  • 3 Sonbahar damlalarında Ankara
    3 | 13

    Ankara'da zaman içinde inşa edilen çok sayıda yapıdan bazıları, kentin simgeleri arasına girdi. 

  • 4 Sonbahar damlalarında Ankara
    4 | 13

    Başkentin bu simge yapıları, sonbahar yağmurlarının oluşturduğu damlalarla bütünleşerek güzel görüntüler oluşturdu. 

  • 5 Sonbahar damlalarında Ankara
    5 | 13

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin ardından inşa edilen ''Anıtkabir'' de şehrin simgeleri arasında yer alıyor.

  • 6 Sonbahar damlalarında Ankara
    6 | 13

    Ulus semtinde bulunan Ankara Resim ve Heykel Müzesi...

  • 7 Sonbahar damlalarında Ankara
    7 | 13

    Adını bir Türk boyu olan Oğuzların Bayındır boyu beylerinden Karacabey’in yaptırdığı Çifte Hamamdan alan Hamamönü...

  • 8 Sonbahar damlalarında Ankara
    8 | 13

    Adını bir Türk boyu olan Oğuzların Bayındır boyu beylerinden Karacabey’in yaptırdığı Çifte Hamam'dan alan Hamamönü...

  • 9 Sonbahar damlalarında Ankara
    9 | 13

    Mimar Sinan'ın geliştirdiği mimari üsluba bağlı kalınarak inşa edilen ve 1987 yılında açılışı yapılan Kocatepe Camii...

  • 10 Sonbahar damlalarında Ankara
    10 | 13

    Ulus semtinde bulunan ''Gençlik Parkı'' da özellikle içerisindeki lunapark...

  • 11 Sonbahar damlalarında Ankara
    11 | 13

    1923 yılında mimar Vedat Tek tarafından inşa edilen II. Türkiye Büyük Millet Meclisi...

  • 12 Sonbahar damlalarında Ankara
    12 | 13

    Altındağ Belediyesi'nin 100 yıl öncesinin köy hayatını günümüze aktarmaya çalışan Altınköy Açık Hava Müzesi...

  • 13 Sonbahar damlalarında Ankara
    13 | 13

    Çankaya ilçesinde yüksekliği 125 metre olan ve Ankara’nın tanıtımına önemli katkı sağlayan Atakule...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X