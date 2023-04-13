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Songül Karlı güzellik için yine bıçak altına yattı

Songül Karlı, estetik operasyon geçirdi. Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Karlı, gençleşmek için bir kez daha estetik doktorunun yolunu tuttu

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  • Bir kez daha bıçak altına yattı: Songül Karlı güzellik için yine estetik doktorunun yolunu tuttu - Magazin haberleri

    Songül Karlı, geçirdiği estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren şarkıcı, bu kez de dudak ve kol operasyonları için estetik doktorunun kapısını çaldı.
  • Bir kez daha bıçak altına yattı: Songül Karlı güzellik için yine estetik doktorunun yolunu tuttu - Magazin haberleri

    Görüntüsünü değiştirmek isteyen Songül Karlı, dudak ve kol operasyonları geçirdi. Güzellik için bıçak altına yatan Karlı, ameliyat öncesi çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Bir kez daha bıçak altına yattı: Songül Karlı güzellik için yine estetik doktorunun yolunu tuttu - Magazin haberleri

    Songül Karlı, "Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak" ifadelerini kullandı.
  • Bir kez daha bıçak altına yattı: Songül Karlı güzellik için yine estetik doktorunun yolunu tuttu - Magazin haberleri

    Öte yandan 2021'de yüzüne 'Fransız Askısı' yaptıran Karlı, işlem öncesi çekilen fotoğrafını yayınlamıştı. 
  • Bir kez daha bıçak altına yattı: Songül Karlı güzellik için yine estetik doktorunun yolunu tuttu - Magazin haberleri

    Songül Karlı, bir yılın ardından bir kez daha yüzünü gerdirmişti.

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