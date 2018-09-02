Sonnenhof Grossaspach - VfR Aalen maçı öncesi rakamlar

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Sonnenhof Grossaspach, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü VfR Aalen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Sonnenhof Grossaspach 6 puanla 13. sırada, VfR Aalen 4 puanla 17. sırada bulunuyor. Sonnenhof Grossaspach, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. VfR Aalen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 785 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sonnenhof Grossaspach kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, VfR Aalen sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Sonnenhof Grossaspach son haftadaki RW Erfurt müsabasında 1-0 kazandı.

VfR Aalen, Osnabrück karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Sonnenhof Grossaspach, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sonnenhof Grossaspach, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

VfR Aalen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. VfR Aalen, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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