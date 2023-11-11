Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Konya'da yaşandı... Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor

        Konya'da oluşan obruklarda volkanik gaz çıkışı başladı

        Konya Ovası'nda son yıllarda oluşan obruklardan şimdi de volkanik gaz çıkışı başladı. Doç. Dr. Arif Delikan, "Ara ara bu bölgede gaz çıkışı artıyor. Müthiş bir gaz çıkışı olduktan sonra çökmeler oluşuyor. Belirli dönemlerde hareket maalesef artıyor. Çünkü alt taraf dinamik bir alan ve bu dinamizm her zaman devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan obrukların sayıları 2 bin 500’ü bulurken, yeni oluşanların bazılarında volkanik gaz çıkışı görülmeye başlandı. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Delikan, bu yıl obruklarda daha dinamik bir dönemin yaşandığını belirterek, ''Ekmekçi yaylasında şubat ayında 30 metrelik çerçeve çizen obruk ise yarım metre kadardı. 1 ay önce burada 2 saat boyunca müthiş bir gaz çıkışı gözlendi. Bunun ardından da 1,5 metrelik bir çökme oluştu. Burada gaz çıkışı devam ediyor ve bazı dönemlerde artıyor" dedi.

        REKLAM

        Konya Ovası’nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra ile Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı. Oluşan bazı yeni obruklarda ise volkanik gaz çıkışlarının olduğu gözlemlendi.

        AFAD Başkanlığı tarafından yürütülen Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi'nin Karapınar bölgesindeki araştırmada görevli Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Delikan, obruk sayılarının hızla arttığını belirterek, şunları söyledi:

        "Bu alandaki obruk sayısı, Türkiye’de bilinen tüm obruklarından daha fazla. 2023 yılında Ekmekçi yaylası ve Seyit Hacı yaylasında en az 7 tane obruk oluştu. 1 hafta önce derinliği 2 metre, çapı 15 metre olan bir obruğu, şu an 30 metreye 15 metre olarak güncelledik. Ekmekçi yaylasında şubat ayında 30 metrelik çerçeve çizen obruk ise yarım metre kadardı. 1 ay önce burada 2 saat boyunca müthiş bir gaz çıkışı gözlendi. Bunun ardından da 1,5 metrelik bir çökme oluştu. Burada gaz çıkışı devam ediyor ve bazı dönemlerde artıyor."

        REKLAM

        "GAZ ÇIKIŞINDAN SONRA ÇÖKMELER OLUYOR"

        Yeni oluşan obruklarda gaz çıkışının ardından çökmelerin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Arif Delikan, "Bölgenin tabanı çok dinamik. Bölgeyi genel çerçevede düşündüğümüzde genç volkanik kayalar var. Bunlar en son patlaması 8-10 bin yıl içerisinde oluşmuş volkanikler. Bunların kökleri hala sıcak ve bunlardan gelen çeşitli gazlar, yer altındaki sularla birleşip asidik bir ortam oluşturuyorlar. Bu bölge kireçtaşı dediğimiz kayalardan oluşuyor. Bunlar hafif asidik sularla çözülüyor ve yer altında boşluklar oluşuyor. Bu boşluklar binlerce yıl devam etmiş. Şu an gördüğümüz obruklar o boşluklara açılan pencereler olarak düşünebiliriz. Ara ara bu bölgede gaz çıkışı artıyor. Müthiş bir gaz çıkışı olduktan sonra çökmeler oluşuyor. Belirli dönemlerde hareket maalesef artıyor. Çünkü alt taraf dinamik bir alan ve bu dinamizm her zaman devam ediyor" diye konuştu.

        "KONYA OVASI ÇOK HAREKETLİ VE DİNAMİK BİR DÖNEM YAŞIYOR"

        Bölgede güneyden kuzeye doğru dinamik bir hareketlenme gözlendiğini belirten Doç. Dr. Delikan şöyle konuştu:

        "Ekmekçi yaylasında 2020-22 yılında yaptığımız obruk alanları tespiti projesinde tespit ettiğimiz bir obruktu burası. Yüzeyde obruk belirginliğini oluşturmuştu. Geçen yıl ihbarla buraya geldiğimizde yavaş yavaş basamaklanma oluşmaya başlamıştı. 1 ay önce de yaklaşık 30 metre çapında 15 metreden biraz daha derinlikte bir obruk haline geldi. Obruklardan gaz çıkışına daha önce rastlamamıştık. Bölgede envantere geçmeyen obruklar var. Bu bölgede kendini yenileyen obruklar var. Burada maalesef alttaki boşluklar 50 metreden daha derin. 2023 yılı içerisinde bölge güneyden kuzeye doğru bir hareketlenme söz konusu. 2023 yılında maalesef çok hareketli ve dinamik bir dönem yaşıyor."

        "BİZİ KORKUTMAYA BAŞLADI"

        Gaz çıkışı ve obrukların korkutucu olmaya başladığını söyleyen bölgedeki çiftçilerden Adem Ekmekçi (56), "Küçüklü büyüklü oluşan obruklar, bizi korkutmaya başladı. Nerede ne zaman olacağı hiç belli değil. Tarlamda bir obruk oluştu ve gaz çıkışına şahit oldum. Korktuğumdan yanına gidemedim. Bu gaz çıkışı ve obruklar bizi korkutuyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya Ovası
        #son dakika haberi
        #Obruk
        #volkanik gaz
        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro