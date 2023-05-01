Sony hisseleri düşüş yaşadı

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Japon elektronik ve eğlence devi Sony, geçtiğimiz haftanın sonlarında Mart 2023’te sona eren yıl dönemi için müzik ve mikroçip ünitelerindeki sağlam performansın etkisi ile rekor bir faaliyet kârı açıkladı.

Buna karşın, içinde bulunduğumuz iş yılı için, %3,2'lik bir kâr düşüşünü 1,17 trilyon yene (8,55 milyar dolar) düşürdü ve video oyunu birimindeki kârlılıkta yavaş bir toparlanma beklediği için analistlerin ortalama 1,275 trilyon yen kâr tahmininin gerisinde kalmış oldu.

Bu beklentilerin karşılanamaması da hisselerin %4,8 kadar gerilemesine sebep oldu.

Jefferies analisti Atul Goyal, müşterilere gönderdiği bir notta Sony'nin görünümünün ‘aşırı muhafazakar’ olduğuna dikkat çekerek, PlayStation 5 (PS5) oyun konsollarının ve oyun yazılımlarının bastırılmış talepten faydalanmasının muhtemel olduğunu belirtti.

TEDARİK KISITI SONA ERDİ HEDEF 25 MİLYON ADET PS5

Sony, tedarik zincirindeki kısıtlar nedeniyle COVID-19 salgını sırasında talebi karşılamak için yeterli PS5 üretmekte zorlanmıştı ancak Başkan Hiroki Totoki Cuma günü yaptığı açıklamada, şirketin artık müşterileri bekletmeden konsolları teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Holding, önümüzdeki Mart ayına kadar yılda 25 milyon adet PS5 satmayı hedefliyor.