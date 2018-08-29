Sony, “TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi” UHS-II SD kartının hayata geçirilmesi ile depolama ortamında yeni bir inovasyonun çıkışını duyurdu. SD kartlarını fotoğraf makinesinden çıkardıklarında fotoğraflarının güvende kalmasına bel bağlayan fotoğrafçıların ihtiyaçlarını karşılayan yeni TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi yelpazesi, 180N’a kadar bükülmeye ve 5 metreye kadar düşmeye dayanıklı ultra sağlam tasarım sunuyor.

Doğa koşullarına karşı mücadele veren fotoğrafçılar için geliştirilen TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi SD kart yelpazesi, aynı zamanda IPX8 düzeyinde su ve IPX6 düzeyinde toz da geçirmiyor.

Yeni TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi SD kart yelpazesi, 3 parçadan oluşan ince yapıya sahip standart SD kartların aksine, dünyanın ilk yekpare yapısı (kartta boş alanın bulunmadığı, tek parçalı kalıp) ve birinci sınıf sertliğe sahip malzemeleri ile standart SD’den 18 kat daha güçlü. Plastik yuvanın, veri koruma kilidinin veya bağlantı dişlerinin kırılması gibi, geleneksel SD kartları etkileyebilecek tipik fiziki hasarlara karşı korumalıdır.

Fotoğraf makinesinin gücünü ortaya çıkarın

299MB/s’ye varan yazma hızı ile arabellek temizleme zamanı minimize edilerek fotoğrafçının saniyede çok sayıda kare çekmesine ve arzuladığı aksiyonu yakalamasına imkan veriyor. TOUGH teknik özelliklerine uygun SF-G serisi aralığı aynı zamanda en yüksek video hız sınıfı standardı olan V90’ı da destekleyerek bunu yüksek çözünürlüklü videolar çekmeye fırsat veriyor.

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