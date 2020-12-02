Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Başakşehir, Leipzig'e evinde 4-3 mağlup oldu. İrfan Can Kahveci'nin hat-trick yaparak yıldızlaştığı ve skoru 3-3'e getirdiği gecede son sözü 90+3'te eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth söyledi. Oyuna sonradan giren eleştirilerin odağındaki Norveçli, bu sezon 11. maçında ilk golünü Başakşehir ağlarına yollamış oldu.

GEÇEN SENE DE UZATMADA SAHNE ALDI

Bu gol Sörloth'un Başakşehir deplasmanındaki ilk golü değil. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Trabzonspor, rakibi karşısında son bölüme 2-1 geride girmişti. Herkes maçın böyle biteceğini düşünürken 90+5'te sahneye çıkan Sörloth, Fırtına'ya 1 puanı getirdi. Norveçli aynı statta Başakşehir'e yine uzatmalarda golünü atarak rakibini üzdü.

MAÇTAN SONRA KONUŞTU

Sörloth, maçın ardından "Takımım kazandığı için çok mutluyum. Önemli bir galibiyetti. Şahsen benim için de çok önemli bir gol. Takımdaki ilk golüm. Türk futbolseverlerden çok mesaj alıyorum. Özellikle Trabzonspor taraftarları beni destekliyor. Bu, benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.