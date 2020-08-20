Trabzonspor, Süper Lig'de 2018-19 sezonunun 13. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 8 yıl sonra rakibi karşısında galibiyet elde etmişti. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Filip Novak ve 75. dakikada Jose Sosa kaydetmişti. İki futbolcu aradan geçen iki sezon sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu!

50. dakikada Joao Pereira'nın sağ taraftan ortasında, altıpas içinde iyi yükselen Novak, Ayew'in üzerinden kafa vuruşuyla topu filelere göndermişti. Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise sahneye Tangocu çıkmıştı, Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, top sol üst köşeden ağlara gitmişti.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Filip Novak'la 3 yıllık sözleşme imzalarken yine bordo-mavililerle olan sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yla da 2 yıllık mukavele yaptı.