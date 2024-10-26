Sosyal medyada ‘acil’ ‘kelepir’ dolandırıcılığı

Dolandırıcılığın Yeni Yüzü: Sosyal MedyaEmlak ilanlarını artık Facebook, Instagram, TikTok ve WhatsApp gruplarında görmek mümkün. Bu denetimi zor platformlarda dolandırıcılar, sahte fotoğraflarla “acil”, “kelepir” gibi dikkat çekici başlıklarla ilanlar yayınlıyor. İlan sahipleri, kapora almak için alıcıları aceleye getiriyor ve IBAN ya da PTT aracılığıyla ödeme talep ediyor. Ancak, ödeme yapıldıktan sonra mülk ya sahte çıkıyor, ya farklı bir fiyatta oluyor, ya da dolandırıcı ortadan kayboluyor.

İstoç Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, güvenli alım süreci için şu önerilerde bulunuyor: