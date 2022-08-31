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Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında öldü

Eski Sovyetler Birliği liderlerinde Mihail Gorbaçov'un 91 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Gorbaçov, ABD ile silahsızlanma anlaşmaları imzalayıp, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'yı bölen Demir Perde'yi kaldırmak için Batılı güçlerle işbirliği yapmıştı.

Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında öldü
BBC TÜRKÇE
Gorbaçov Getty Images

Eski Sovyetler Birliği liderlerinden Mihail Gorbaçov'un 91 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Gorbaçov, ABD ile silahsızlanma anlaşmaları imzalayıp, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'yı bölen Demir Perde'yi kaldırmak için Batılı güçlerle işbirliği yapmıştı.

Gorbaçov demokrasi yanlısı gösteriler 1989'da Doğu Avrupa'daki Demir Perde ülkelerini sardığında, seleflerinin tersine güç kullanmaktan imtina etmişti.

Ancak gösteriler sonucu 15 eski Sovyet cumhuriyeti bağımsızlık istemiş ve Sovyetler sonraki iki yılda kaotik bir şekilde yıkılmıştı.

Gorbaçov 1985'te 54 yaşındayken Komünist Parti Genel Sekreteri olduğunda, sistemi kısıtlı siyasi ve ekonomik reformlarla yeniden canlandırmaya çalışmış, ancak yaptığı reformlar kontrolden çıkmıştı.

Glastnost (ifade özgürlüğü) politikası Litvanya, Letonya ve Estonya gibi Baltık cumhuriyetlerinde ve sonra diğer bölgelerde bağımsızlık yanlısı milliyetçileri cesaretlendirmişti.

Birçok Rus, yaptığı reformlardan sonra yaşanan kaostan sonra Gorbaçov'u affetmedi.

30 Haziran'da hastanede Gorbaçov'u ziyaret eden liberal ekonomist Ruslan Grinberg "Hepimize özgürlüklerimizi verdi ama biz onunla ne yapacağımızı bilmiyorduk" demişti.

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