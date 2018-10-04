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Sözleşmelerde TL'ye geçiş kuru belli oldu

Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açılırken taslağa göre 2 Ocak 2018 öncesi sözleşmeler için 2 Ocak kuru kullanılacak. TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Dolar, 2 Ocak'ta 3.77 civarında işlem görmüştü.

04.10.2018 - 08:15 | Güncelleme:

Sözleşmelerde dövizden TL’ye nasıl geçileceğinin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “gizli” ibaresiyle tarafların görüşüne açtığı tebliğ taslağıyla en çok merak edilen hangi kurun esas alınacağına açıklık getirildi.

Hürriyet'ten Nee Karanfil'in haberine göre TL’ye geçerken mutabakata varamayan tarafların uygulayacağı kurda sözleşme tarihi esas alınacak. Eğer sözleşme 2 Ocak 2018’den önce yapılmışsa bedel 2 Ocak 2018’deki Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılacak. Bu da 3.77 lira. 


Eğer sözleşmeler 2 Ocak 2018’den sonra yapılmışsa bedeller sözleşme tarihinde geçerli Merkez Bankası efektif satış kuru olacak. Söz konusu tutarlar sözleşmenin yenileme dönemine kadar uygulanmaya devam edilecek. Yenileme döneminde tekrar tespit edilecek tutarlar ise bu fıkranın ilk cümlesinde belirlenen Türk parası karşılığın, 2 Ocak 2018’den yenileme tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık oranları esas alınarak hesaplanacak tutarını geçemeyecek.

YABANCIYA MUAFİYET TANINACAK

Taslağa göre Türkiye’de yerleşik kişiler; konut ve işyeri dahil gayrimenkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli yapamayacak.

Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, yüzde 50 ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgelerde yer alan şirketlerin taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabilecek.

Türkiye’de yerleşikler; danışmanlık ve aracılık dahil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini dövizle imzalayamayacak. Yabancılar ise hizmet sözleşmelerini dövizle yapabilecek.

 

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Yorumlar 6
  • Misafir 6 dakika önce
    Elektirik, akaryakıt içinde 2 Ocak tarihini alalım
  • Misafir 14 dakika önce
    Devletten ihale alanlar için de geçerli olacak mı?
  • Misafir 16 dakika önce
    yabancılar resmen kral yine
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