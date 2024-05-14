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        Sözleşmeli öğretmen mülakat puanında değişiklik

        Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 01:05 Güncelleme: 14.05.2024 - 01:23
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        Sözleşmeli öğretmen mülakat puanında değişiklik
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        Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine karar verildi.

        *Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.

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