Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 30'da 2 Türk kulübü
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İlk 30 sırada 2 Türk takımı yer aldı
IFFHS son 1 yılı baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini açıkladı. İşte ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yerleri:
1- Manchester City
2- Real Madrid
3- Bayer Leverkusen (1 basamak yükseldi)
4- Inter (1 basamak geriledi)
5- Bayern Münih (7 basamak yükseldi)
6- Roma (1 basamak yükseldi)
7- Palmeiras (7 basamak yükseldi)
8- Atletico Madrid (1 basamak yükseldi)
9- Atalanta (11 basamak yükseldi)
10- Barcelona (1 basamak yükseldi)
21- FENERBAHÇE (2 basamak geriledi)
27- GALATASARAY
110- BEŞİKTAŞ (9 basamak geriledi)
189- TRABZONSPOR (40 basamak yükseldi)