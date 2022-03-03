Sözleşmeli öğretmenin paylaşımına soruşturma 0:00 / 0:00

DHA

Bulanık ilçesinde adı açıklanmayan bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan H.D., 28 Şubat'ta, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı, H.D.'nin tepki çeken paylaşımında suç içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle, hakkında 'halkı, kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla adli soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muş Valiliği'nin konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muş'un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmış. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır."