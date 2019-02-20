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'Organize İşler-Sazan Sarmalı' filminin vizyonundaki ikinci haftasında, hala sinemalarda gösterilirken Netflix'te yayınlanmaya başlamasıyla ülkemizde de alevlenen 'Dijital platformlar, sinema salonlarını bitirecek' tartışmalarına usta yönetmen Steven Spielberg de katıldı.
Geçen yıl mart ayında, dijital platformlarda yayınlanan filmlerin Oscar adayı olmasına karşı olduğunu açıklayan Spielberg, önceki gün ABD Sinema ve Ses Derneği'nin 'Film Yapımcısı Ödülü'nü alırken yaptığı konuşmada, "Sinema salonlarının sonsuz kadar yaşaması gerektiğine inanıyorum" dedi.
Britanya'da ITV kanalına, bir kez TV formatında yayınlanan filmin artık televizyon filmi olduğuna inandığını açıklayan Oscarlı yönetmen ödül konuşmasında şunları söyledi: "Televizyonu seviyorum. Bugünlerde en iyi senaryolardan, en iyi yönetmenliklerden bazıları televizyonda yayınlanan filmlerde karşımıza çıkıyor. Evlerdeki ses sistemleri en iyi dönemini yaşıyor. Ama karanlık bir salonda film izlemenin tadı gibisi yoktur..."
Haftada en az 3-4 kez sinemaya gidip film izlediğini söyleyen, Jaws, E.T, Indiana Jones gibi hasılat rekorları kıran ve klasikleri arasına giren dev filmlere imza atan Steven Spielberg'in bu açıklamalarıyla daha önce söylediği "Büyük stüdyolar sadece blockbuster'lara yöneliyor, küçük filmler görmezden geliniyor" sözleriyle çeliştiği eleştirileri de yapılıyor.
Netflix olmasa bu hafta sonu 10 dalda Oscar için yarışacak olan Alfonso Cuaron'un 'Roma'sı gibi filmlerin belki de hiç çekilemeyeceğini söyleyenlerin sayısı da hiç az değil.
The Verge'den Chaim Gartenberg, Star Wars'un yaratıcısı George Lucas'ın artan film maliyetlerinin sinema bilet fiyatlarını arttıracağını belirtip, "Sinemaya gitmek size 50, 100, 150 dolara mal olabilir..." sözlerini hatırlatıp Spielberg'e soruyor: "Steven Spielberg gibi Hollywood'un saygın isimlerinin sektörün sorunları için yaratıcı çözümler getirmesi güzel olur. Stüdyoların dev bütçeli filmlere odaklanmasından rahatsız olduğunu belirtip, küçük bütçeli filmlerin önemine dikkat çeken ve onlar için endişelenen Spielberg sektörden ne bekliyor ki?"
Bu arada 'sinema salonlarının sonsuza kadar yaşaması gerektiğini söyleyen Steven Spielberg'in birkaç yıl önce Peter Jackson, J.J. Abrams gibi yönetmenlerle birlikte Napster, Spotify gibi firmalarla adını duyuran Sean Parker'ın, kalabalık, pis, ses ve görüntü kalitesi düşük sinema salonlarına alternatif olarak ortaya attığı 'ev ortamında sinema keyfi' projesi Screening Room'a destek verdiği haberleri çıkmıştı.
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