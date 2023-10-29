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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK, Kemal Akkaya'nın Sanko menkul'ü satın almasını onayladı   - İş-Yaşam Haberleri

        SPK, Kemal Akkaya'nın Sanko Menkul'ü satın almasını onayladı  

        Sermaye piyasalarının yakından tanıdığı iş insanı Kemal Akkaya, Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi satın aldı. Bu işlem sonunda Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sahibi olan Akkaya, halen, Bulls GSYO'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Akkaya, "Amacımız, müşterilerinin finansal getiri ve hizmet kalitesi beklentilerini karşılamada liderliği üstlenmek ve sermaye piyasalarının seçkin, güvenilir kuruluşları arasında kalıcı olmak" dedi.    

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 00:12 Güncelleme: 29.10.2023 - 00:12
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        Sanko Menkul'ü Akkaya aldı
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        Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Bulls GSYO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Sanko Holding’in finansal piyasalarda faaliyet gösteren ve sektörün önde gelen firmalarından Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi satın aldı. Girişim sermayesi ve Sermaye Piyasalarının önde gelen isimlerinden Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, bu satın almayla Sanko Holding A.Ş’de bulunan hisselerin sahibi oldu.

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        Kemal Akkaya’nın lider sermayedarı olduğu Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın ortakları arasında ülke ekonomisine değer katma misyonuyla çeşitli sektörlerde faaliyetlerini sürdüren Lydia Yatırım Holding de yer alıyor. Bulls GSYO sektöre hızlı giriş yaparak girişim şirketlerine 15 Milyon dolarlık yatırım yaptı. Bulls GSYO’nun yatırım yaptığı şirketler içinde Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri, Repg, Sporttz, One life Ventures GSYF, Gami teknoloji, Secondary GSYF, Arf GSYF, Finar, Mediazz ile 2023 yılında halka arz edilen Oncosem ve DMR Unlu Mamüller bulunuyor.

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        2001'DE KURULDU

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alınan işlemle el değiştiren Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 45 milyon TL’lik sermayeye sahip. 2001 yılında kurulan Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak işlem aracılığı, portföy aracılığı, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yöneticiliği, halka arz aracılığı ve sınırlı saklama hizmetlerini veriyor. Söz konusu işlemlerle ilgili tüm yetki belgelerine sahip olan Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yönetim merkezi İstanbul’da bulunuyor.

        HEDEF EN ÖNLERDE YER ALMAK

        Müşterilerine sermaye piyasasında yaygın ve kaliteli hizmetler sunma hedefiyle faaliyet gösteren Sanko Menkul Değerler A.Ş., Kemal Akkaya yönetiminde, hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliğini geliştirerek sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

        İşlemin gerçekleşmesi sonrası açıklama yapan Kemal Akkaya, sermaye piyasası ve girişim sermayesi alanlarındaki deneyimlerimizi birleştirerek, sektörün liderlerinden biri olacaklarını söyledi. Akkaya, “Amacımız, müşterilerinin finansal getiri ve hizmet kalitesi beklentilerini karşılamada liderliği üstlenmek ve sermaye piyasalarının seçkin, güvenilir kuruluşları arasında kalıcı olmak” dedi.

        Sermaye piyasaları ürün yelpazesi içerisindeki tüm faaliyetlerini müşteri, çalışan ve düzenleyici kurumlar ortak paydasını gözeterek etkin ve şeffaf şekilde sunacaklarını kaydeden Akkaya, “Müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmak, verimlilik artışı sağlamak, maliyetleri azaltmak, memnuniyeti yükseltmek ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir kalite güvence seviyesine ulaşmak temel amacımızdır” diye konuştu.

        KEMAL AKKAYA KİMDİR?

        1974’de Adana’da doğan Kemal Akkaya, lisans ve yüksek lisans eğitimini İşletme alanında tamamladı. Kariyerine 1997 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak başlayan Akkaya, 2015 yılında Müdür olarak görevinden kendi isteği ile ayrıldı. 2015 yılından sonra melek yatırımcı olarak girişimcilik eko sisteminde yer alan Akkaya, bireysel tecrübesini kurumsal bir yapı altında lider sermayedarı olduğu Bulls GSYO için kullanıyor.

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        #haberler
        #Sanko Menkul
        #Kemal Akkaya
        #Bulls GSYO
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