SPK onayladı, Quick Finans borçlanma aracı ihraç edecek Quick Finans, 350 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek. Türkiye'de ilk defa sigorta grubu tarafından kurulan Quick Finans'ın, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya yaptığı başvuru kabul edilerek, onaylandı. Ödenmiş sermayesini de 787 milyon TL'ye yükselten Quick Finans, sermaye piyasası aracı ihraç belgesi ile 350 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek.

Quick Finans, 350 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek. Türkiye’de ilk defa sigorta grubu tarafından kurulan Quick Finans’ın, borçlanma aracı ihracı için SPK’ya yaptığı başvuru kabul edilerek, onaylandı. Ödenmiş sermayesini de 787 milyon TL’ye yükselten Quick Finans, sermaye piyasası aracı ihraç belgesi ile 350 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, borçlanma aracı ihracı ile yaratacakları kaynakların yatırımcılara değer kazandıracağını ve finansman erişimi konusunda piyasaların yaşadığı sıkıntılara hızlı ve acil çözüm getireceğini belirterek, “Finansman şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri, finansmanın tabana yayılması ve geniş kesimlerin finansman kaynaklarına ulaşılabilirliğinin sağlanmasıdır. Güçlü sermaye yapımızın yanında borçlanma aracı ihracı ile de sermaye piyasalarından yaratacağımız kaynaklar, piyasalardaki güç ve potansiyelimizi daha da yükseltecek” dedi.

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KREDİLERİN TAMAMI KOBİ’LERE

Nihat Karadağ, yeni nesil finansman şirketi olduklarını ve tarımdan otomotive, konuttan ticarete kadar geniş bir yelpazede finansman ürünleri sunduklarını vurgulayarak, şu açıklamaları yaptı:

“Tüm kredi ürünlerini; Fatura Koruma Sigortası, Bina Tamamlama Sigortası gibi sigorta ürünleri ve Poliçe Prim Kredisi ile destekliyoruz. Kredi portföyünün tamamına yakını KOBİ’lere kullandırılan kredilerden oluşuyor. KOBİ’lerin tedarik, stok ve yatırımlarına yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.”