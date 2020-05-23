Ramazan Bayramı dolayısıyla spor camiasından birçok önemli isim mesaj paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı bir ramazan ayı geçirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan kutlu ramazan ayını huzur ve sükun içinde tamamlayarak bir güzel bayrama daha kavuştuk. Bu sene ne yazık ki, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelemedik, teravih ve mukabelelerde buluşamadık ama gönüllerimiz yine her daim bir ve beraberdi. Koronavirüsle mücadelenin getirdiği kısıtlılıklar içinde de olsa milletimiz yine sabrın, dayanışmanın, kenetlenmenin ve yardımseverliğin en güzel örneklerini yaşadı ve yaşattı. Allah'tan, rızasını kazanmak amacıyla tutulan oruçları ve yapılan ibadetleri kabul etmesini diliyorum."

Bayramların aile ve sosyal hayatın en önemli günleri olduğuna değinen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bayramlar, kırılan gönülleri onarmak, dargınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırmak için değerlendirmemiz gereken paha biçilmez fırsatlardır. Millet olarak bayramları daima dostluk ve kardeşlik duygularıyla kenetlenerek coşku ve heyecan içinde yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz ülke olarak önümüze çıkan her türlü badireyi aşmakta, her türlü zorluğun üstesinden gelmekte bize büyük bir güç ve irade kazandırıyor. Bu sebeple maneviyatımızı kuvvetlendiren bayramlarımızı çok önemli görüyor, bizi birbirimize kenetleyen bu ruhu gelecek nesillere aktarmak noktasında büyük hassasiyet gösteriyoruz. Gençlerimizin manevi değerlerine bağlılığı ve mutluluğu milletimizin bekası için en büyük güvencemizdir. Bütün zorluklarına rağmen Balkanlardan Filistin'e, Afrika'dan Myanmar'a merhamet elini ulaştıran Türkiye, muhteşem kültürel birikimi ve manevi dinamiklerinden aldığı ilhamla bütün insanlık için adaletin savunucusu olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu güzel bayram günlerinin hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini, hepimizin gelecek umutlarını tazelemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında Özdemir, şunları kaydetti:

Bayramlar, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü gibi pek çok güzelliği içinde barındıran, sevgi ve saygı bağlarımızı daha da güçlendiren en güzel değerlerimizden birisi ve toplumsal birliğimizin temel taşıdır. Bu sene Ramazan Bayramı'nı ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel bayram ziyaretlerimizden uzak, evlerimizde geçireceğiz. Ancak gönül birlikteliğimizle milletçe bu bayramın coşkusunu yaşayacağımıza inanıyorum."

Salgını örnek mücadeleyle yenerek nice bayramları bir arada kutlamayı temenni eden Özdemir mesajında ayrıca, "Özveriyle görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyor; futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinerek, dayanışma vurgusu yaptı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralını hatırlatan Türkoğlu, "Bütün İslam alemi ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu bayram daha öncekilerde olduğu gibi büyüklerimizin ellerini öpüp, küçüklerimize doyasıya sarılamayacağız belki ama gönüllerimiz her daim birlikte olacak. Biz birlikte olunca her zorluğu aşacağımızı biliyoruz. Dayanışma ruhumuzu asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Ağaoğlu, mesajında, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın farklı bir ruh hali içinde karşılandığını belirtti.

Bayram ziyaretlerinin olmadığı, aile büyüklerinin çocuklar ve gençlerle bir araya gelemediği, gelse dahi herkesin yüreğini titreten sıcak kucaklaşmaların yaşanamadığı farklı bir Ramazan Bayramı'nın kutlanacağını vurgulayan Ağaoğlu, "Biz de Trabzonspor Kulübü olarak bu ramazanda, tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz geleneksel bayramlaşma töreninden mahrum kalacağız. Ancak her şeye rağmen bu bayram da gönüllerimiz bir olacak." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, camialarının, ülkenin ve de İslam aleminin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ederek, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Milli takım ve Fenerbahçe Opet oyuncusu Naz Aydemir Akyol

Naz Aydemir Akyol, mesajında, "Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçireceğimiz bayramlar. Bu bayram yan yana değiliz ama gönüllerimiz birlikte. Nice nice bayramlar diliyorum. Sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto

Oto, mesajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başta olmak üzere, hastalıklarla mücadele edenlere şifa dileyerek, "Büyük bir salgının hayatımızı olumsuz etkilediği, tüm dünyanın sınavdan geçtiği şu günlerde, saygının, sevginin, sağlığın, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha anladık." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı'nın sevgi dolu günler getirmesini dileyen Oto, şunları kaydetti:

"Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, mutlu, huzurlu, yorgun ve durgunluğumuza rağmen umutlu nice bayramların yaşanmasını gönülden istiyoruz. Ailelerimizden uzak, buruk bir bayram kutlayacağız ancak sağlığımız ve geleceğimiz için biraz daha sabretmenin iyi olacağına inanıyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizdeki barış ve huzuru daha da pekiştirmesi dileğiyle, tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı federasyonumuz ve sualtı topluluğu ailemiz adına yürekten kutlarız." ifadesini kullandı.

Tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde bir ramazan ayı geçirildiği belirten Özen, "Bu ilk kez oluyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sosyal hayatımız mecburen mesafeli ve yeni kurallara göre şekilleniyor. Bu şartlar altında, 11 ayın sultanı ramazanda oruçlar tutuldu, ibadetler evlerimizde eda edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Manevi değerlerin en yüksek perdeden paylaşıldığı ramazan ayında yüreklerin kucaklaştığını vurgulayan Özen, birlik ve beraberlik ruhunun yeniden bütün kalplerde hissedileceğine inandığını belirtti.

Özen ayrıca mesajında, ramazan ayının da sağlıklı geçebilmesi amacıyla, salgın hastalıkla mücadele etmek için çalışan devletin tüm birimlerine ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı

Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, "11 ayın sultanı ramazan ayının sonuna geldik. Ramazan Bayramı'nı kutluyor, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde milletimiz, devletimiz çok ciddi mücadeleler verdi. Bizim için ramazan, birlik, beraberlik ve rahmet demektir. Ramazan, bayramları kucaklaşmak demektir." ifadelerini kullandı.

Geçen her bayramdan farklı olarak bu Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini belirten Bölükbaşı, "81 ilimiz izolasyona uyarak, Ramazan Bayramı'nı iletişim kanallarıyla kutlayacak. Birbirimize bağımız gönülden olacak." dedi.

Sağlıklı günlere kavuşmak için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Biz Herkes İçin Spor Federasyonu olarak, 3'ten 93 yaşa kadar herkese spor yaptırma gayretindeyiz. Spor yapma ve hareket etme kültürünü, sağlıklı nesillerin oluşması için hayatın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bu amaca uygun şekilde, Ramazan Bayramı'nda da sağlıklı kalabilmek, virüsten korunabilmek için sosyal izolasyona dikkat edeceğiz. Gönüllerimiz bir olacak ancak sağlıklı günlerde buluşabilmek için daha dikkatli olacağız."

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk

Uztürk, mesajında, "Sevgili spor ailemizin ve özellikle pandemi sürecinde hayatlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan sağlık çalışanlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Nice sağlıklı bayramlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin

Şebin, mesajında, "Karşılıklı sevgi ve saygının anlam kazandığı, insanların birbiriyle kardeşçe kucaklaştığı bayramlar, bir toplumun bütünleştiği en güzel günlerdir. Tüm halkımızın ve spor camiamızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak

Albayrak, mesajında Ramazan Bayramı'nı kutlayarak şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nı alışılagelmiş şekilde karşılıyoruz. Bayramın tüm ülkemize öncelikle sağlık getirmesini diliyorum, hep beraber bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu vesileyle başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen

Çelen, mesajında, "Sevgimizin, saygımızın, dostlarımız ve komşularımızla olan bağımızın arttığı, adetlerimizin yaşandığı bayramlar hepimiz için birleştirici olmuştur. Belki bu yıl biraz buruk olsa da inanıyorum ki bu günler en kısa zamanda geçecek ve bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı bu özel günleri yine istediğimiz gibi kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bayramların çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Çelen, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı bir bayram geçirmenizi diliyorum." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay

Tulay, mesajında, "Bu bayram, her günümüzün bayram olması, büyüklerimizin sağlığı ve uzun ömrü için fedakarlık yapma zamanı. Salgın süreci sona erdiğinde, büyüklerimizin ellerini öpeceğiz, küçüklerimizle kucaklaşacağız. Sağlık, sevgi ve huzur getirmesini diliyor, Ramazan Bayramımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramların federasyon tarafından hazırlanan birçok etkinlik ve organizasyonla kutlandığını belirten Tulay, şunları kaydetti:

"Mart ayında 'Evde satranç var" projesiyle 'Evde kal, satrançla kal' diyerek tüm Türkiye'ye seslendik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çok özel bir 100. yıl kutlama programını hayata geçirdik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ise en büyük online satranç turnuvasını düzenledik. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak yaktığı bağımsızlık ateşinin coşkusunu tüm Türkiye ile paylaştık. Ülkemizin 81 ilinden 5 bin 548 lisanslı satranç sporcumuz aynı anda hamle yaptı."

Birlik ve beraberlik ruhuyla salgın sürecinde birçok projenin hayata geçirildiğini söyleyen Tulay, "Bir araya gelemediğimiz bu günlerde online dünyada sevincimizi, üzüntümüzü, hayallerimizi, geleceğe yönelik hedef ve projelerimizi paylaştık. Bir olduk, teslim olmadık, sosyal mesafe kurallarına uyarak dünyaya örnek olduk." şeklinde görüş belirtti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sosyal mesafeyi korumaya devam etmenin önemine dikkati çeken Tulay, "Bizim bayramlarımız sevdiklerimizle buluşmak ve onlarla kucaklaşmak istediğimiz özel ve güzel günlerdir. Nice güzel, sağlıklı ve birlikte bayramlar görebilmek için bu bayramda evlerimizde kalıp, bayram sevincimizi evlerimizde yaşamalıyız. Sabırlı olmak ve sevgimizi uzaktan paylaşmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.