Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki derbilerde rakibine üstünlük kurdu.

İki ekip, geride kalan sezonlarda Tüpraş Stadı'nda 10 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 7'sini siyah-beyazlılar kazanırken, sarı-kırmızılı takım 2 galibiyet elde edebildi. Derbilerde 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

"Yeni Dolmabahçe"de Galatasaray'a büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, iki maçın dışında 8 derbide de gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

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İLK DERBİ BERABERE BİTTİ

Yenilenen statta ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki derbide kazanan çıkmadı.

Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Galatasaray'a siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Marcelo ve Cenk Tosun ile cevap verdi.

İlk derbi, böylece 2-2 berabere sona erdi.

BEŞİKTAŞ 6'DA 6 YAPTI

Tüpraş Stadı'nda oynanan sonraki 6 derbi maçta siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın "Dolmabahçe"den puanla ayrılmasına izin vermedi.

Beşiktaş, 2017-2018'deki derbiyi 3-0 üstünlükle geçti. Ev sahibi ekip, Galatasaray'a karşı yeni evindeki ilk galibiyetini Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleriyle elde etti.

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Beşiktaş daha sonra iç sahada oynanan iki maçı da 1-0 kazandı. Siyah-beyazlı futbolcu Adem Ljajic, 2018-2019 sezonundaki derbide sahneye çıkan isim oldu. Beşiktaş, Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanırken 2019-2020 sezonundaki galibiyet Umut Nayir'in kafa golüyle geldi.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou kaydettikleri gollerle Beşiktaş'ın 3 puanında pay sahibi oldu.

Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılmasını bildi. Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Cicaldau'nun golüyle öne geçtiği müsabakayı Cyle Larin'in golleri sonrası kaybetti.

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Sonraki sezon Mauro Icardi'yle öne geçen sarı-kırmızılı takıma Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar ile cevap veren siyah-beyazlı ekip, 3 puana 3-1'lik skorla ulaştı.

GALATASARAY 2 KEZ KAZANDI

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbilerde sarı-kırmızılı takım, 2023-2024'te ilk kez sahadan galip ayrıldı.

Tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini 2023-2024 sezonunda yaşayan Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, derbiyi 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar, Moatasem Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, geçen sezonki derbide yine sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in golüyle müsabakayı kazandı.

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BEŞİKTAŞ, "DOLMABAHÇE"DE ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan sezonlarda iki ekip yenilenen statta 10 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 2'sini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, 4 derbide ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, iki maçın dışında 8 derbide de rakibine gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

TÜRPAŞ STADI'NDAKİ RANDEVULAR

"Dolmabahçe"de oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

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