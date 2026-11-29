Borussia Dortmund: 1 - Bayer Leverkusen: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Mücadelede 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, rakibine 2-1 mağlup oldu ve ligde bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
Giriş: 29 Kasım 2026 - 23:34 Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında lider Borussia Dortmund, Bayern Münih'in berabere kaldığı haftada Bayer Leverkusen'i ağırladı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Dortmund'un golünü 8. dakikada Felix Nmecha kaydederken; konuk takım bu gole 69. dakikada Patrik Schick ve 80'de Equi Fernandez'le karşılık verdi.
Bu sonucun ardından B. Dortmund, Bayern Münih'in puan kaybı yaşadığı haftaya ligde ilk mağlubiyetini aldı ve 24 puanda kaldı. Üst üste 3. galibiyetini alan B. Leverkusen ise 22 puana yükseldi.
Ligin 12. haftasında Dortmund deplasmanda Schalke 04'e konuk olacak. Leverkusen ise sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
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