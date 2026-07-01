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        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague Fenerbahçe Beko, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı!

        Fenerbahçe Beko, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı!

        Fenerbahçe Beko, son 2 sezonda forma giyen Bonzie Colson ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerde 6 kupa kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 16:55 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Beko, Colson ile yollarını ayırdı!

        Sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Bonzie Colson ile yollar ayrıldı.

        ABD'li oyuncu 2024-2025 ve 2025-26 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "2024-2025 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Bonzie Colson ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bonzie Colson’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

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