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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe, Will Clyburn’ü kadrosuna kattı!

        Fenerbahçe, Will Clyburn’ü kadrosuna kattı!

        Fenerbahçe Basketbol Takımı, son olarak Barcelona forması giyen Amerikalı forvet Will Clyburn ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 14:34 Güncelleme:
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        Will Clyburn, Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda yeni sezon öncesi transferler sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce Türkiye’de Darüşşafaka ve Anadolu Efes’te de forma giyen Will Clyburn’ü kadrosuna kattığını açıkladı.

        Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Will Clyburn’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

        Tecrübeli basketbolcu, Anadolu Efes ile Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

        36 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon İspanyol temsilcisi Barcelona'da EuroLeague'i 13,8 sayı, 5,2 ribaunt, 1,7 asist ve 15,1 verimlilik puanıyla tamamladı.

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