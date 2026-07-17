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        Haberler Spor Futbol 2026-2027 Süper Lig başlangıç tarihi: Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?

        2026-2027 Süper Lig başlangıç tarihi: Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?

        Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım sürerken, futbolseverlerin gözü ilk hafta maç programına çevrildi. Yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendiren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni sezona nasıl bir başlangıç yapacağı merak edilirken, ilk hafta karşılaşmalarının oynanacağı tarihler de araştırılıyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte 2026-2027 sezonunun açılış haftasına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 15:58 Güncelleme:
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        Yeni sezon heyecanı Trendyol Süper Lig'de yeniden başlıyor. Takımlar hazırlık kampı ve transfer çalışmalarını sürdürürken, taraftarlar da ilk hafta maçlarının tarihini ve fikstür programını yakından takip ediyor. Özellikle şampiyonluk yarışının iddialı ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sezonu hangi rakipler karşısında açacağı merak konusu olurken, Süper Lig'in başlangıç tarihi de netleşti. İşte ilk hafta maç takvimiyle ilgili son bilgiler...

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        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun perdesi 14 Ağustos'ta Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçıyla açılacak. Süper Lig'de sezon 23 Mayıs 2027'de ise sona erecek.

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        DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

        4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

        6. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray

        8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

        9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

        13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

        15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

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