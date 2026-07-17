2026-2027 Süper Lig başlangıç tarihi: Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?

10'uncu yılında hain darbe girişimine ilişkin hangi yeni bilgiler ortaya çıktı? Haluk Levent ifadesinde neler dedi? Özel'in CHP'ye çağrı heyeti başvurusu nasıl sonuçlanır? Kılıçdaroğlu neden "FETÖ, Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor" dedi? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Habertürk An... Daha Fazla Göster

10'uncu yılında hain darbe girişimine ilişkin hangi yeni bilgiler ortaya çıktı? Haluk Levent ifadesinde neler dedi? Özel'in CHP'ye çağrı heyeti başvurusu nasıl sonuçlanır? Kılıçdaroğlu neden "FETÖ, Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor" dedi? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör ve Akademisyen - Yazar Doğan Çağlar, Gazeteci Alişer Delek, İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, Gazeteci Can Özçelik, Gazeteci Nihal Bengisu Karaca yanıtladı. Daha Az Göster