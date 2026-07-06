ABD BELÇİKA MAÇI MAÇI CANLI İZLE || Dünya Kupası son 16 turu maçları: ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ABD 250 Yaşında. 13 koloni nasıl tek devlet oldu? ABD'nin kurucları neyi hedefliyordu? ABD fabrika ayarlarından uzak mı? Zayıflama iğnesinde riskler neler? Zayıflama iğnesi hamile bırakır mı? Karşı kıyıda neler oluyor? Yunanistan ölümcül hata mı yapıyor? Kulaç mesafesinde İsrail silahı mı? Türkiye h... Daha Fazla Göster

ABD 250 Yaşında. 13 koloni nasıl tek devlet oldu? ABD'nin kurucları neyi hedefliyordu? ABD fabrika ayarlarından uzak mı? Zayıflama iğnesinde riskler neler? Zayıflama iğnesi hamile bırakır mı? Karşı kıyıda neler oluyor? Yunanistan ölümcül hata mı yapıyor? Kulaç mesafesinde İsrail silahı mı? Türkiye hangi kozlara sahip? Bölgede yeni güvenlik mimarisi mi? Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sordu;Tarihçi-Yazar İlkin Başar Özal, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca anlattı. Daha Az Göster