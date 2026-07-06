ABD BELÇİKA MAÇI MAÇI CANLI İZLE || Dünya Kupası son 16 turu maçları: ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası'nda çeyrek final yarışında ABD Belçika ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Dünya Kupası 2026 son 16 turu ABD Belçika maçı saati ve canlı yayın kanalını haberimizde derledik. Peki, BD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 13:58 Güncelleme:
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Dünya Kupası son 16 turunda ABD ve Belçika karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken gözler bir yandan da "ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabına çevrildi. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, ABD Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ABD Belçika maçı saati ve kanalı...
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ABD BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası son 16 turu ABD Belçika maçı 7 Temmuz Salı yarın saat 03.00'te başlayacak.
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ABD BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
ABD Belçika maçı saat 03.00'te başlayacak.
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