Başkan Türkoğlu, ilk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirterek "İkinci yarıda sorumluluk alan arkadaşlarımız oldu. Bu, bizi mutlu etti. Sonuçta kendi taraftarımızın önünde kazanmamız gerekiyordu. Burada bizi yalnız bırakmayan, televizyonların başındaki milyonlar, dualarını eksik etmeyen halkımız için iyi oldu." diye konuştu.

Genç oyuncular Yiğit Onan ve Ömer Kutluay'ın A Milli Takım formasını giymesine de değinen başkan Türkoğlu, "Çok değerli bir gündü. Türk basketboluna uzun yıllar çok emek vermiş değerli iki isim var: Ömer Onan ve İbrahim Kutluay. Onların çocuklarının da bugün A Milli Takım formasını giymesi bizler için çok anlamlıydı. Onları da kutluyorum. Türk basketboluna emek vermiş iki ismin çocuklarının da bu seviyeye gelmesi bizler için çok değerli, çok kıymetli. Genç arkadaşlarımızı kutluyorum. Her geçen gün daha iyiye giderek Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Kasım ayını galibiyetle bitirmek değerliydi." ifadelerini kullandı.