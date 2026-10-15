Galatasaray Çağdaş Faktoring: 66 - Beretta Famila Schio: 84 | MAÇ SONUCU
Euroleague Kadınlar B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibine 84-66 mağlup oldu.
Giriş: 15 Ekim 2026 - 22:47 Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Euroleague Kadınlar B Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'ya 84-66 yenildi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Paulina Gajdosz (Polonya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 8, Smalls 11, Sevgi Uzun 9, Nelson-Ododa 6, Kuier 16, Gökşen Fitik, Elif Bayram 4, Hof 12
Beretta Famila Schio: Verona 7, Panzera 2, Conde 12, Bertsch 7, Coulibaly 14, Mestdagh 2, Zanardi 5, Andre 10, Attura, Keys 7, Laksa 18
1. Periyot: 17-23
Devre: 35-43
3. Periyot: 55-65
4. Periyot: 66-84
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