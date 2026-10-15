Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Galatasaray Çağdaş Faktoring: 66 - Beretta Famila Schio: 84 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 66 - Beretta Famila Schio: 84 | MAÇ SONUCU

        Euroleague Kadınlar B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibine 84-66 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 22:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        G.Saray Çağdaş Faktöring evinde mağlup!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Euroleague Kadınlar B Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'ya 84-66 yenildi.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Paulina Gajdosz (Polonya)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 8, Smalls 11, Sevgi Uzun 9, Nelson-Ododa 6, Kuier 16, Gökşen Fitik, Elif Bayram 4, Hof 12

        Beretta Famila Schio: Verona 7, Panzera 2, Conde 12, Bertsch 7, Coulibaly 14, Mestdagh 2, Zanardi 5, Andre 10, Attura, Keys 7, Laksa 18

        1. Periyot: 17-23

        Devre: 35-43

        3. Periyot: 55-65

        4. Periyot: 66-84

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması: Türkiye'ye özgü bir model hayata geçirmiş olacağız

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Habertürk yayınında Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş sosyal medyada yaş düzenlemesine yönelik "Biz nasıl ki çocuklarımızı sokaktaki tehlikelerden koruyorsak, evlerin içindeki bu tehlikelerden de ko...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi