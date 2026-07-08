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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Portekiz, teknik direktör Roberto Martinez'in ayrılığını açıkladı

        Portekiz, teknik direktör Roberto Martinez'in ayrılığını açıkladı

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek elenen Portekiz, teknik direktör Roberto Martinez'le yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Portekiz'de Martinez'in ayrılığı açıklandı!

        Portekiz Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Roberto Martinez'le yolların ayrıldığını duyurdu.

        Portekiz'den yapılan açıklamada, Roberto Martinez'e teşekkür edildi.

        DÜNYA KUPASI'NDA TEKNİK DİREKTÖR AYRILIKLARI BİTMİYOR

        Dünya Kupası'nda ilk maçta 5-1'lik İsveç yenilgisi sonrası yeni bir yapılanmaya gitme kararı alan federasyon Sabri Lamouchi ile yolları ayırdı.

        Grup aşamasında elenmelerinin ardından Steve Clarke, 7 yıllık görevini bıraktı.

        Hong Myung-bo (Güney Kore) grup aşamasında elenmenin ardından sorumluluğu üstlenerek görevinden ayrıldı.

        Dünya Kupası'na grup aşamalarında veda eden Uruguay'da Marcelo Bielsa'nın görevine son verildi.

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        Fas'a penaltılarla elendikten sonra Ronald Koeman (Hollanda) görevini bıraktığını açıkladı.

        Sebastian Beccacece (Ekvador) son 32 turunda Meksika'ya elenmesinin ardından görevinden ayrıldı.

        Miroslav Koubek (Çekya), grup aşamasında elenmelerinin ardından görevini bıraktı.

        Julian Nagelsmann (Almanya) son 32 turunda elenmelerinin ardından görevinden ayrıldı.

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