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        Selçuk İnan: Görüştüğümüz çok oyuncu var

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaklaşık 2 hafta süren ilk etap kampının son gününde açıklamalarda bulundu. İnan, transferde görüşme halinde oldukları birçok futbolcunun bulunduğunu ve anlaşma aşamasına gelinen oyuncuların da olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 16:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Görüştüğümüz çok oyuncu var"

        Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaklaşık 2 hafta süren ilk etap kampının son gününde Kocaelispor, 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da yeni sezon kadro yapılanması, harcama limitleri ve takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "MUTLUYUM FİZİKSEL OLARAK İYİ BİR KAMP GEÇİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Teknik Direktör Selçuk İnan, fiziksel açıdan verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti. Ciddi bir sakatlık yaşanmamasının kendileri için sevindirici olduğunu vurgulayan İnan, "Mutluyum, fiziksel olarak iyi bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Şükürler olsun ki ciddi bir sakatlık yaşamadık, bu bizim için önemliydi. Tabii bazı genç oyuncularımızı görme fırsatımız da oldu. Bu da bizim için çok önemliydi çünkü buraya yaklaşık 38 futbolcuyla geldik. Gençlere o fırsatı vermek istedik, onları görmek istedik. Bugün oynadığımız maçta da ilk etabı bitirdik. İnşallah Topuk Yaylasında devam edeceğiz" dedi.

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        "GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ ÇOK OYUNCU VAR"

        Transfer sürecine ilişkin bilgiler veren İnan, kulübün finansal yapısı ve harcama limitlerine dikkat çekerek şunları kaydetti:

        "Görüştüğümüz çok oyuncu var, anlaşma aşamasına geldiğimiz oyuncular da var. Şükürler olsun yavaş yavaş finansal sıkıntıları da atlatıyoruz. Başkanımız çok emek veriyor, mücadele ediyor. Belediye başkanımız (Tahir Büyükakın) hep destek veriyor. Biliyorsunuz, bunu hep dile getiriyoruz. Bunların dışında da yasaklarımız var. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Harcama limiti gibi, transfer yasağı gibi. 7 Türk kuralımız var. 7 tane Türk oyuncu bulundurabiliyoruz. Bu zorluklar var ama dediğim gibi aşılmayacak şeyler değil. Aşacağız. Yavaş yavaş doğru oyuncuyu buraya getirmeye çalışıyoruz, doğru zamanda getirmeye çalışıyoruz. Göndermemiz gereken oyuncular var, limit aşmak için. Onlarla aynı zamanda uğraşıyoruz. Bunların hepsini bir arada tuttuğunuz zaman transfer kolay değil. Biraz zor oluyor ama yavaş yavaş üstesinden geleceğiz inşallah."

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        "GEÇEN SENEDEN DAHA GÜÇLÜ BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIZ"

        Kadro istikrarına verdikleri önemi anlatan Kocaeli ekibinin teknik direktörü, geçen sezondan kalan oyuncuların şehri, ligi ve oyun sistemini bilmesinin kendileri için bir avantaj olduğunu belirtti. Takımın henüz tam anlamıyla şekillenmediğine işaret eden İnan, "Biraz daha istikrarlıyız diyebilirim çünkü geçen seneden oyuncularımız mevcut. Onlar en azından şehri tanıyorlar, ligi biliyorlar, bizim nasıl oyun oynatmamız gerektiğini biliyorlar. Bu biraz avantaj ama şuan geçen senenin takımını da henüz tam anlamıyla oluşturamadık daha. Eksiklerimiz var. Dediğim gibi, önümüzde yaklaşık 1 aylık süre var. O süre zarfında da inşallah o eksikliklerimizi giderip, geçen seneden daha güçlü bir takım oluşturmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        "BİZİM NASIL OLDUĞUMUZA, BİZİM NE YAPACAĞIMIZA ODAKLI YAŞIYORUM"

        Zorlu bir ligin kendilerini beklediğini aktaran Selçuk İnan, "Bu sene lig çok zorlu geçecek. Başakşehir de onlardan bir tanesi. Yıllardır istikrarda olan güçlü takımlardan biri ama en azından bizde ne yapacağımızı biliyoruz. Geçen senenin sezon başına göre biz daha güçlüyüz. Bizim nasıl olduğumuza, bizim ne yapacağımıza odaklı yaşıyorum. Öyle bakıyorum. Dolayısıyla fikstürde hangi takımın ilk haftalarda olduğuyla çok ilgilenmiyorum. Yoksa bütün maçlar zorlu. İnşallah bizim için hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

        Kocaelispor, verilen 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası'nda toplanacak.

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