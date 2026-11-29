Erzurumspor FK, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE GALİBİYETİ HAK ETTİ"

Maçı değerlendiren Serkan Özbalta, “Buraya gelirken Fenerbahçe bu maçın favorisiydi. Bunu bütün ülke biliyordu zaten. İyi de bir atmosfer oluşacaktı. Emre hocanın gelmesiyle 3 maç deplasmanda oynandı. Shakhtar maçı kazanıldı. Soğuk ve yağmurlu bir hava vardı ama böyle bir ambiyansı bekliyorduk. Dezavantajlı başlamak, kaliteli bir takıma karşı oynamanın üstesinden nasıl gelebilirdik? Onlara alan vermeden, iyi savunma yapabilirdik. İyi baskı ve iyi hücuma çıkabilmeyi planlamıştık maça tutunmak için. Maçı 65’inci dakikaya kadar götürebilirsek maça ortak olabileceğimizi biliyorduk. Planlarımız ikinci yarının başında çok erken yediğimiz birinci ve ikinci golden sonra bitti. Ondan sonra gol yemeden 1 tane atabilirsek diye zorladık. Günün sonunda hak eden taraf Fenerbahçe’ydi. Onları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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"ARADA UÇURUM VAR"

Ligin alt sırasındaki takımlar ile şampiyonluk hedefindeki takımlar arasında çok ciddi bir fark olduğuna dikkat çeken Özbalta, “Bu Avrupa’da da dünyada da böyle. Erzurumspor’un başındayım diye bu cümleyi kullanmıyorum. Arada çok uçurum var. Harcama limitlerinin belli limitlere çekilmesi, aşağıdaki takımların belli limitlere yükseltilmesi gerekiyor. Aradaki oyuncu ve takım kalitesinde inanılmaz farklar var. Bu da ülkenin makus talihi midir? Bazı takımlara karşı sadece savunma yapabiliyorsunuz. Bugün oynanan oyun da benim ve ekibim hoşlanmadığı bir oyun. Hücum oynayan bir teknik adam olarak bugün topun arkasından koşmak beni, ekibimi ve oyuncularımı rahatsız ediyor. Ben de isterim ki takımlar bir birine biraz daha yaklaşsa çok daha farklı bir müsabaka olurdu. Denk kuvvetin maçlarından alınan haz hiçbir şekilde gözükmüyor. Bence bunların düzelmesi lazım. Takım top oynamak istiyor. 3 tane şampiyonluk yaşadım bir tanesi Erzurum’daydı, rekorlar kırarak. Ben de öyle oynamak istiyorum. Bir de karşınızda Fenerbahçe gibi bir takım var. Haddinizi bilmezseniz bu skor çok daha farklı yere gelebilir. Takımlar arasında fark var. Bana bir lezzet vermiyor” sözlerini sarf etti.