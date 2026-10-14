TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ile vedalaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım kariyeri sona eren teknik direktör Vincenzo Montella ile makamında vedalaştı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede TFF başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın teknik direktörü olarak yaptığı çalışmalar, görev süresindeki başarıları ve Türk futboluna hizmetleri için İtalyan teknik adama teşekkür etti. Hacıosmanoğlu, ayrıca Montella'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.

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Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'ya Kosova-Türkiye maçının ardından İtalyan teknik adamın Türk bayrağıyla çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir plaket hediye etti.