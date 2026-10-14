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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ile vedalaştı

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ile vedalaştı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım ile yollarını ayıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile makamında bir araya gelerek vedalaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 20:04 Güncelleme:
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        Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım kariyeri sona eren teknik direktör Vincenzo Montella ile makamında vedalaştı.

        Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede TFF başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı.

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın teknik direktörü olarak yaptığı çalışmalar, görev süresindeki başarıları ve Türk futboluna hizmetleri için İtalyan teknik adama teşekkür etti. Hacıosmanoğlu, ayrıca Montella'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.

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        Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'ya Kosova-Türkiye maçının ardından İtalyan teknik adamın Türk bayrağıyla çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir plaket hediye etti.

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        #ibrahim hacıosmanoğlu
        #Vincenzo Montella
        #a milli takım
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