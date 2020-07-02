AA

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalarına hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Böylece Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da artış gösteriyor.

EPİAŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 14 milyon 20 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artarak 4 milyar 120 milyon 347 bin 186 liraya yükseldi. Bu rakam, Haziran 2019'da 2 milyar 880 milyon 999 bin 399 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 160 milyon 18 bin 898 lirayla 30 Haziran'da, en düşük işlem hacmi ise 102 milyon 258 bin 657 lirayla 14 Haziran'da gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında, bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı haziranda 291 lira 31 kuruş olarak hesaplandı.