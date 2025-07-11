Spotify Türkiye'den Çekiliyor mu?

Müzik ve podcast platformu Spotify, Türkiye’deki faaliyetlerini geçici ya da kalıcı olarak sonlandırma olasılığını değerlendirdiğini duyurdu. İngiliz gazetesi The Times’a konuşan Spotify yetkilileri, Rekabet Kurulu’nun platform hakkında başlattığı inceleme ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklere karşı yeterli önlem alınmadığı yönündeki eleştirileri üzerine, kullanıcı içeriklerinin sansürlenmesine karşı olduklarını vurguladı.

Türkiye pazarına olan bağlılığını daha önce sıkça vurgulayan şirketin bu kararı, müzik sektörü ve kullanıcılar arasında ciddi bir endişe dalgası yarattı.

SANSÜR TARTIŞMALARI

Spotify, Rekabet Kurulu’nun platform hakkında yürüttüğü incelemeye tam işbirliğiyle katıldığını ve Türkiye’deki yasal düzenlemelere uyduğunu ifade etti. Ancak incelemenin detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun, platformun dini değerlere yönelik içeriklere karşı yeterli adımları atmadığına dair eleştirileri, tartışmaları körükledi.

Times'ın haberine göre Spotify, kullanıcı içeriklerinin sansürlenmesine karşı duruşunu sürdürerek, bu durumun Türkiye’deki faaliyetlerini yeniden değerlendirmesine neden olduğunu açıkladı.