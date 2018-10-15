Yeni düzenlemeler kapsamında 2008 Ekim ayından önce ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Daha önce ölüm aylığı bağlanamayan veya bağlanan ölüm aylığı kesilenleri yakından ilgilendiren değişikliklerle ilgili okurlarımızdan çok sayıda soru geliyor. Çoğu hak sahibinin de yapılan değişiklikten haberi bulunmuyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 2008 Ekim ayından önce ölenlerin hak sahipleriyle ilgili değişiklikler şöyle:

ÇALIŞAN MALÛL ÇOCUKLARIN ÖLÜM AYLIĞI

2008 Ekim ayından önce, anne babasından dolayı SSK’dan ölüm aylığı bağlanan malûl çocuk, 4/a statüsündeki çalışmasından dolayı aylığı kesilmişse yeniden aylık başvurusunda bulunacak. Sağlık kontrolünde malûliyetin devam ettiğine ilişkin rapor alırsa, çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanacak.

ÇALIŞTIĞI İÇİN YETİM AYLIĞI KESİLEN ERKEK ÇOCUKLAR

Anne babasından dolayı 2008 Ekim ayından önce ölüm aylığı bağlanan ve 4/a kapsamında çalışmakta olan erkek çocuk, örneğin bahar aylarında önlisansı bittiği için aylığı kesilip, sonbaharda yeniden üniversiteye girmişse, çalışmaya devam etse bile yeniden ölüm aylığı bağlatabilecek.

2008’den önce ölen anne babasından dolayı ölüm aylığı bağlatmak için ilk defa bu yıl başvuruda bulunan erkek çocuklar eğer çalışıyorsa, 25 yaşından küçük ve öğrenciliği devam ediyor olsa bile aylık bağlatamayacak. Ancak, bu kişilerin son beş yıl içinde çalışmadıkları dönemler için hak ettiği aylıklar ödenecek.

KIZLARA ÖLÜM AYLIĞI BOŞANDIĞI TARİHTEN GEÇERLİ

SSK’lı babası 2006 yılında ölen bir kadın 1 Ocak 2016 tarihinde boşanmışsa, babasından dolayı ölüm aylığı bağlatmak için bugün başvurduğunda bile boşanma tarihinden başvuru yaptığı tarihe kadar geriye dönük aylıkları da alabilecek. SGK’dan bu tür alacaklarda 5 yıllık zaman aşımı uygulanıyor. Dolayısıyla bu şekilde en fazla 5 yıllık süre için geriye dönük ödeme yapılıyor.

ANA BABALARA ÇOCUKLARINDAN ÖLÜM AYLIĞI

SSK ve Bağ-Kur’ statüsündeki çocukları 2008 Ekim ayından önce ölen 65 yaş üzerindeki anne babalara ilişkin önemli değişiklik yapıldı. Bunlara aylık bağlanabilmesi için daha önce, “artan hisse” olup olmadığına bakılıyordu. Örneğin, ölen çocuklarının eşine yüzde 50, iki kızına da yüzde 25’şer oranında aylık bağlanmışsa, anne babaya aylık bağlanmıyordu. Bu durumdaki anne babalar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yeniden başvurdukları takdirde, artan hisse olup olmadığına bakılmaksızın 5 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylık bağlanacak. Aylık bağlanabilmesi için, SGK’dan başka bir gelir/aylık bağlanmamış olması ve aylık gelirinin bin 603 liradan az olması koşulu aranacak. Koşulları sağlayan anne babanın her birine yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanacak.

65 yaşını doldurmayan anne/babalara aylık bağlanabilmesi için, diğer koşullara ilave olarak artan hisse olup olmadığına bakılacak.

SONRADAN HAK SAHİBİ OLAN MALÛL VE ERKEK ÇOCUKLAR

2008 Ekim ayından önce ölen SSK’lı sigortalının bu tarihten sonra hak sahibi olan malûl erkek çocuklarına, herhangi bir işte çalışmaları halinde ölüm aylığı bağlanmayacak.

ÖLEN BAĞ-KUR’LULARIN KIZLARI

2008’den önce ölen Bağ-Kur’lu anne babasından dolayı ölüm aylığı alan kızlar, aynı zamanda Emekli Sandığı’na tabi eşinden dolayı da dul aylığı alıyorsa, 2016 yılından itibaren yetim aylığı kesiliyordu. Emekli Sandığı’na tabi kocasından dul aylığı aldığı için yetim aylığı kesilmiş olanlar yeniden başvurdukları takdirde 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yetim aylığı bağlatabilecekler.

BAĞ-KUR’LUNUN MALÛL KIZLARI

Bağ-Kur’lu anne babasından dolayı ölüm aylığı talebi, evli olduğu gerekçesiyle daha önce reddedilmiş bulunan malûl kız çocukları, yeniden başvuru yaptıkları takdirde, 5 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ölüm aylığı alabilecekler.

SSK’LI EŞİNDEN DUL AYLIĞI ALAN KADINLAR

SSK’lı eşinden dolayı dul aylığı almakta olan kadınlara, 2008’den önce ölen BAĞ-KUR’lu babasından dolayı bağlanan yetim aylıkları 2016’dan sonra kesilmişti. Bu durumdaki kız çocukları yeniden başvurdukları takdirde, hangi aylık yüksek ise o aylığın bağlanması konusunda tercih hakkı tanınacak.

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