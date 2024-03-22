Steam, dünyanın en popüler oyun platformlarından biridir ve milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapar. Platform, kullanıcılarına Aile Paylaşımı özelliği sunarak, bir kişinin kütüphanesindeki oyunları belirli aile üyeleri ve arkadaşlarla paylaşmasına izin verir. Bu özellik, aynı oyunu birden fazla kez satın alma ihtiyacını ortadan kaldırırken, aynı zamanda aile içi eğlencenin ve bağlılığın artmasına katkıda bulunur. Steam aile paylaşımı nasıl yapılır? İşte detaylar…

Steam Aile Paylaşımı

Steam Aile Paylaşımı, Steam platformunun sunduğu kullanıcıların aynı bilgisayar veya ağ üzerindeki farklı hesaplar arasında oyunlarını paylaşmalarını sağlayan bir özelliktir. Bu özellik, aynı bilgisayarı kullanan aile üyeleri veya arkadaşlar arasında Steam oyunlarının erişimini kolaylaştırır. Steam aile paylaşımı yapmak aynı zamanda bir Steam aile kütüphanesi oluşturmanıza olanak tanır. Aile bireylerinin veya arkadaşların bir birleriyle paylaşıma açtıkları oyunların bir kütüphanede toplanması Steam aile kütüphanesi özelliğidir. Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan, dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım platformlarından biridir. Kullanıcılar, Steam üzerinden geniş bir oyun kütüphanesine erişebilir, oyun satın alabilir, indirebilir ve oyunlarını oynayabilirler. Ayrıca Steam, topluluk özellikleri, etkinlikler ve diğer sosyal fonksiyonlar ile oyuncular arasında etkileşimi teşvik eder. Steam Aile Paylaşımı, kullanıcıların birbirleriyle oyun kütüphanelerini paylaşarak daha fazla oyun deneyimi yaşamalarına olanak tanırken, platformun sosyal ve topluluk odaklı yapısını da pekiştirir. İşte adım adım Steam aile paylaşımının nasıl yapılır rehberi;

REKLAM Aile Paylaşımı Kurulumu Steam Guard'ı Etkinleştirin Aile Paylaşımı özelliğini kullanabilmek için öncelikle Steam Guard'ın hesabınızda etkinleştirilmiş olması gerekmektedir. Steam Guard, hesabınızın güvenliğini arttıran bir özelliktir ve aile paylaşımı işlemi için zorunludur. Steam uygulamasını açın ve üst menüden "Steam" > "Ayarlar" > "Hesap" sekmesine gidin.

"Steam Guard Hesap Güvenliği" başlığının altında "Steam Guard'ı Yönet" seçeneğine tıklayın ve talimatları takip ederek Steam Guard'ı etkinleştirin. Aile Paylaşımı Ayarlarına Erişin Aile Paylaşımı ayarlarına ulaşmak için aşağıdaki adımları izleyin: Steam istemcisinde, üst menüden "Steam" > "Ayarlar" > "Aile" sekmesine gidin.

"Aile Paylaşımı ve Diğer Bilgisayarlar" başlığını göreceksiniz. Bilgisayarınızı Yetkilendirin Oyunlarınızı paylaşmak istediğiniz bilgisayarı yetkilendirmeniz gerekir: "Bu bilgisayarda aile paylaşımını yetkilendir" seçeneğini işaretleyin.

Bu adım, oyunlarınızı paylaşmak istediğiniz bilgisayarda yapılmalıdır. Kullanıcıları Yetkilendirin Kütüphanenizi paylaşmak istediğiniz kişileri yetkilendirin: Aile üyelerinizi veya arkadaşlarınızı eklemek için "Diğer bilgisayarlardaki kullanıcıları yönet" seçeneğini kullanın.

Kütüphanenizi paylaşmak istediğiniz kullanıcıların adlarını görebilir ve onları yetkilendirebilirsiniz. Kullanım Koşulları ve Sınırlamalar