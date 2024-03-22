Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.173,02 %0,35
        DOLAR 31,9555 %-0,26
        EURO 34,5970 %-0,82
        ALTIN 2.231,43 %-0,51
        FAİZ 48,66 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,28 %-0,71
        BITCOIN 66.179,00 %1,09
        GBP/TRY 40,2516 %-0,94
        EUR/USD 1,0814 %-0,42
        BRENT 85,43 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 3.647,91 %-0,53
        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Steam Aile Paylaşımı nasıl yapılır? - Teknoloji Haberleri

        Steam Aile Paylaşımı nasıl yapılır?

        Steam Aile Paylaşımı, Steam kütüphanenizdeki oyunları aileniz ve arkadaşlarınızla güvenli bir şekilde paylaşmanıza olanak tanıyan bir özelliktir. Bu yazımız, Steam Aile Paylaşımını adım adım nasıl kuracağınızı açıklayacaktır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Steam Aile Paylaşımı nasıl yapılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Steam, dünyanın en popüler oyun platformlarından biridir ve milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapar. Platform, kullanıcılarına Aile Paylaşımı özelliği sunarak, bir kişinin kütüphanesindeki oyunları belirli aile üyeleri ve arkadaşlarla paylaşmasına izin verir. Bu özellik, aynı oyunu birden fazla kez satın alma ihtiyacını ortadan kaldırırken, aynı zamanda aile içi eğlencenin ve bağlılığın artmasına katkıda bulunur. Steam aile paylaşımı nasıl yapılır? İşte detaylar…

        Steam Aile Paylaşımı

        Steam Aile Paylaşımı, Steam platformunun sunduğu kullanıcıların aynı bilgisayar veya ağ üzerindeki farklı hesaplar arasında oyunlarını paylaşmalarını sağlayan bir özelliktir. Bu özellik, aynı bilgisayarı kullanan aile üyeleri veya arkadaşlar arasında Steam oyunlarının erişimini kolaylaştırır. Steam aile paylaşımı yapmak aynı zamanda bir Steam aile kütüphanesi oluşturmanıza olanak tanır. Aile bireylerinin veya arkadaşların bir birleriyle paylaşıma açtıkları oyunların bir kütüphanede toplanması Steam aile kütüphanesi özelliğidir. Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan, dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım platformlarından biridir. Kullanıcılar, Steam üzerinden geniş bir oyun kütüphanesine erişebilir, oyun satın alabilir, indirebilir ve oyunlarını oynayabilirler. Ayrıca Steam, topluluk özellikleri, etkinlikler ve diğer sosyal fonksiyonlar ile oyuncular arasında etkileşimi teşvik eder. Steam Aile Paylaşımı, kullanıcıların birbirleriyle oyun kütüphanelerini paylaşarak daha fazla oyun deneyimi yaşamalarına olanak tanırken, platformun sosyal ve topluluk odaklı yapısını da pekiştirir. İşte adım adım Steam aile paylaşımının nasıl yapılır rehberi;

        REKLAM

        Aile Paylaşımı Kurulumu

        • Steam Guard'ı Etkinleştirin

        Aile Paylaşımı özelliğini kullanabilmek için öncelikle Steam Guard'ın hesabınızda etkinleştirilmiş olması gerekmektedir. Steam Guard, hesabınızın güvenliğini arttıran bir özelliktir ve aile paylaşımı işlemi için zorunludur.

        • Steam uygulamasını açın ve üst menüden "Steam" > "Ayarlar" > "Hesap" sekmesine gidin.
        • "Steam Guard Hesap Güvenliği" başlığının altında "Steam Guard'ı Yönet" seçeneğine tıklayın ve talimatları takip ederek Steam Guard'ı etkinleştirin.
        • Aile Paylaşımı Ayarlarına Erişin

        Aile Paylaşımı ayarlarına ulaşmak için aşağıdaki adımları izleyin:

        • Steam istemcisinde, üst menüden "Steam" > "Ayarlar" > "Aile" sekmesine gidin.
        • "Aile Paylaşımı ve Diğer Bilgisayarlar" başlığını göreceksiniz.
        • Bilgisayarınızı Yetkilendirin

        Oyunlarınızı paylaşmak istediğiniz bilgisayarı yetkilendirmeniz gerekir:

        • "Bu bilgisayarda aile paylaşımını yetkilendir" seçeneğini işaretleyin.
        • Bu adım, oyunlarınızı paylaşmak istediğiniz bilgisayarda yapılmalıdır.
        • Kullanıcıları Yetkilendirin

        Kütüphanenizi paylaşmak istediğiniz kişileri yetkilendirin:

        • Aile üyelerinizi veya arkadaşlarınızı eklemek için "Diğer bilgisayarlardaki kullanıcıları yönet" seçeneğini kullanın.
        • Kütüphanenizi paylaşmak istediğiniz kullanıcıların adlarını görebilir ve onları yetkilendirebilirsiniz.

        Kullanım Koşulları ve Sınırlamalar

        • Aynı anda sadece bir kullanıcı, paylaşılan kütüphaneye erişebilir. Eğer kütüphanenin sahibi oyun oynamak isterse, diğer kullanıcıların oturumları sonlandırılır.
        • Bazı oyunlar, lisans kısıtlamaları veya üçüncü parti yazılım gereklilikleri nedeniyle Aile Paylaşımı ile uyumlu olmayabilir.
        • Oyun içi satın almalar ve DLC'ler genellikle paylaşılmaz.

        Steam Aile Paylaşımı, oyunları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmanın harika bir yoludur. Bu özellik sayesinde, birden fazla kullanıcı aynı oyunları farklı bilgisayarlarda oynayabilir ve Steam kütüphanenizden maksimum derecede yararlanabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı