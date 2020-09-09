Stjepan Tomas: 3 puanla başlarsak güzel olacak

Tomas, Çaykur Didi Stadı'ndaki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacaklarını hatırlattı.

Sarı-lacivertli ekibin çok iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Tomas, "Biz de iyi takımız ve iyi hazırlandık. Trabzonspor ile son oynadığımız hazırlık maçında iyi şeyler gösterdik. Basit hatalarımız oldu ama genel anlamda takımdan memnunum. Lige Fenerbahçe maçıyla üç puan ile başlarsak çok güzel olacak." dedi.

Transferlerin devam ettiğine işaret eden Tomas, "Görüştüğümüz oyuncular var. İstanbul'da görüşmeler yapılıyor. Üç dört oyuncuya teklifimizi yaptık. Bir kaç gün içerisinde yeni oyuncuları bekliyoruz. En acil stoper alacağız. Duruma göre bir orta saha ve forvet daha alacağız." diye konuştu.

Remy'nin form durumunu değerlendirdiklerinin altını çizen Tomas, "Fenerbahçe maçı kadrosunda olacak ama yüzde yüz hazır değil. İlk 11'de olmasa da ikinci devre oyuna girebilir." şeklinde konuştu.