Sturm Graz - Rapid Vienna maç önü

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Sturm Graz, 02 Eylül 2018 Pazar günü Rapid Vienna takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Sturm Graz 8 puanla 6. sırada, Rapid Vienna 8 puanla 5. sırada bulunuyor. Sturm Graz son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rapid Vienna son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 681 kodlu maçı oynayanlar; Sturm Graz galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Rapid Vienna galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Sturm Graz son hafta oynanan Altach maçında 0-0 berabere kaldı.

Rapid Vienna ise WAC maçında 0-0 berabere kaldı.

Sturm Graz, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Rapid Vienna, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rapid Vienna 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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