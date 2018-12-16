Bundesliga'da 15. hafta geride kalırken alt sıralarda kurtulma mücadelesi veren Stuttgart, Hertha Berlin'i ağırladı. İlk yarısını konuk ekibin 1-0'lık üstünlükle kapattığı maçta Stuttgart ikinci yarıda Mario Gomez'in attığı gollerle 3 puana uzanırken bu sevinç kısa sürdü. Takım kaptanı Christian Gentner'in babasının maç esnasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Oğlunu izlemek için maça gelen Gentner'in mücadele esnasında fenalaştığı ve daha sonra sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği bildirildi. Yapılan tüm müdahaleler rağmen hayatını kaybettiği belirtilen Gentner için Stuttgart ve Hertha Berlin kulüpleri başta olmak üzere Almanya taziye mesajları yolladı.

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