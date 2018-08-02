Şarköy’deki Kalpak Bağları 20-28 Temmuz 2018 tarihleri arasında “tabiat, bağ, sanat harmonisi” mottosuyla düzenlenen II. Uluslararası Chateau Kalpak Sanat Festivali kapsamında dünyanın çeşitli ülkesinden 20 sanatçıya 1 hafta süreyle ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte festival küratörü Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu da Subaru XV modelini tuval olarak kullanarak bir sanat eseri yarattı. Sanatseverler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaşan Subaru XV festivalin yıldızı oldu.

Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, Subaru XV ile ortaya çıkardığı eser hakkında şunları söyledi: “Dışa vurumcu tarzımın ve sanatımın ritmik hareketlerinin Subaru XV ile uyum gösterdiğine inanıyorum. Subaru XV’nin çok yönlülüğü, maceracı yanı ve cesur tasarımının sanat anlayışımla bir araya gelmesiyle bu benzersiz eser ortaya çıktı”.

Festivalde tuval olarak kullanılan Subaru XV aracın dış yüzeyi, orijinal boyası zarar görmeyecek şekilde özel bir malzemeyle kaplandı. Sanat eserine dönüşen araç festival sonrasında Subaru showroomlarında sergilenecek.

Festivale katılan sanatseverler, 1 hafta süresince bağ içerisinde sanatçılar tarafından üretilen eserlerinin yanı sıra Subaru modellerini de inceleme ve deneyimleme imkânı buldu. Sanatseverler, üzüm bağları arasında oluşturulan off-road parkurunda Subaru’nun markaya özgü Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi’ne dayanan SUV tecrübes iyle üretilen Outback, Forester ve XV modellerinin yüksek arazi yeteneğini test etme şansı yakaladılar.

BMW 1975’DEN BU YANA YAPIYOR

İlk Sanat otomobili fikri, Fransız açık artırmacı ve yarış pilotu Hervé Poulain'den gelmişti. Poulain girişimiyle Amerikalı sanatçı Alexander Calder 1975 yılında bir BMW 3.0 CSL’yi boyadı. Hervé Poulain bu otomobili 1975 yılında 24 Saat Le Mans'ta yarışında kullandı. Sanat eserine dönüşen BMW’lrin en ünlüleri ise 1977 yılında Roy Lichtenstein ve 1979 yılında Andy Warhol’un boyadığı araçlar oldu. Bu gelenek sonraki yıllarda çeşitli sanatçılar tarafından sürdürüldü ve boyanan araçlar bugün Münih’teki BMW müzesinde sergileniyor.

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PROF. DR. ORHAN CEBRAİLOĞLU KİMDİR?

1970 yılında Azerbaycan Gence’de dünyaya geldi. Babası da ressam olan Cebrailoğlu güzel santlar lisesinin ardından 1992 yılında Bakü Devlet Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdi. 1998 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan sanatçı, 2006 yılında doktor, 2012'de doçent oldu. Cebrailoğlu halen Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde Profesör Doktor olarak görev yapıyor.

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