Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Şubat ayında havalimanlarında 5.4 milyon yolcuya hizmet verildi

Türkiye genelindeki havalimanlarında, şubat ayında hizmet verilen toplam yolcu sayısı 5 milyon 392 bin 419 olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayında havalimanlarında 5.4 milyon yolcuya hizmet verildi
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),şubat ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığı havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 45 bin 694, dış hatlarda 16 bin 927'ye ulaştığı şubatta üst geçişlerle toplam 75 bin 34 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 722 bin 311, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 668 bin 444 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla birlikte 5 milyon 392 bin 419 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 38 bin 302 ton, dış hatlarda 147 bin 758 ton, toplamda ise 186 bin 60 ton olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 882, dış hatlarda 10 bin 9 olmak üzere toplamda 13 bin 891'e ulaştı.

Söz konusu havalimanında şubatta iç hatlarda 459 bin 53, dış hatlarda 1 milyon 188 bin 703 olmak üzere toplamda 1 milyon 647 bin 756 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şubatta 2 bin 846 uçak trafiği oldu.

Böylece bu iki havalimanında toplam 16 bin 737 uçak trafiği gerçekleşti.

2 AYDA 11 MİLYONA YAKLAŞILDI

Ocak-şubat gerçekleşmelerine bakıldığında ise havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 85 bin 749, dış hatlarda 36 bin 699 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 148 bin 768 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 88 bin 345, dış hat yolcu trafiğinin 3 milyon 526 bin 756 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 10 milyon 619 bin 871 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 75 bin 17 ton, dış hatlarda 298 bin 184 ton olmak üzere toplamda 373 bin 201 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda bu 2 aylık sürede 28 bin 965 uçak ve 3 milyon 329 bin 488 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise aynı dönemde 5 bin 678 uçak trafiği oldu.

Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 34 bin 643 uçak trafiği gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gübre destekleri 2 katına çıktı
İŞ-YAŞAMGübre destekleri artırıldı
İzne ayrıldı! Son dakika: BİST Genel Müdürü Hakan Atilla görevi bırakıyor
İŞ-YAŞAMBorsa İstanbul Genel Müdürü görevi bırakıyor
Ankara'da ekmek zammı iptal edildi
İŞ-YAŞAMAnkara'da ekmek zammı iptal edildi
Bakan Pakdemirli: 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine bugün itibarıyla başlıyoruz
İŞ-YAŞAMTarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
ABD'de tarım dışı istihdam 379 bin yükseldi
İŞ-YAŞAMABD'de istihdam artışı beklentileri aştı
Ocakta tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı arttı
İŞ-YAŞAMTarım, gıda ve içecekte ihracat arttı
'Kalıcı fiyat istikrarı, paramızı hak ettiği değere kavuşturacak'
İŞ-YAŞAM'Fiyat istikrarı TL'yi hak ettiği değere kavuşturur'
Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için çalışmalar sürüyor
İŞ-YAŞAMGüncelleme için yoğun mesai
TİM ve İTÜ’den Milli Uzay Programı işbirliği
İŞ-YAŞAMTİM ve İTÜ’den uzay programı işbirliği
Gedik Eğitim Vakfı'ndan 8 Mart'a özel kitap
İŞ-YAŞAMKadınların emeğini kitaplaştırdı