Yerel basında yer alan haberlerde, Beşir'in eski yardımcısı Ali Osman Muhammed Taha, yardımcılarından Nafi Ali Nafi, eski Meclis Başkanı Ahmed İbrahim et-Tahir'in yakalanarak başkentin merkezindeki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne gönderildiği belirtildi.

UKP üyelerine yönelik gözaltı operasyonlarında, daha önce de Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, eski Hartum Valisi Abdulrahman Hazır, Sudanlı iş adamları Cemal el-Vali, Abdulbasit Hamza ve Cemal Zamkan ile eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de gözaltına alınarak cezaevine gönderildiği kaydedilmişti.

AA'nın haberine göre; Beşir'in de geçen çarşamba günü başkentteki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne nakledildiği bildirilmişti.

YÖNETİMİN SİVİL İDAREYE TESLİMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan Askeri Geçiş Konseyi, muhalif Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile yönetimin sivil idareye teslim edilmesi konusunu görüştü.

Askeri Geçiş Konseyi, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinden bir heyetle bir araya geldi.

Konseyden, görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, konsey ile muhalif güçlerden temsilcilerin, yönetimin sivil idareye teslim edilmesi konusunu görüştüğü kaydedildi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri yöneticilerinden Sıddık Yusuf, toplantının Askeri Konseyin daveti üzerine gerçekleştiğini ve görüşmede ülkedeki mevcut siyasi durumun ve Sudan meselesine kapsamlı çözüm yollarının ele alındığını aktardı.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri; Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri, Muhalif Toplanma Koalisyonu ve bazı siyasi partilerden oluşuyor.