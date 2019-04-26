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İstanbul'da farklı renkte 570 bin lale ile hazırlanan bin 460 metrekare boyutundaki dünyanın en büyük canlı lale halısı, Sultanahmet Meydanı'nda görücüye çıktı.
AA'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 5. kez hazırlanan lale halısı Sultanahmet Meydanı'ndaki yerini aldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, lalelerden halı yapmanın geleneksel hale getirildiğini belirterek, bunun İstanbul'a yakıştığını söyledi.
Lalenin ana vatanının Türkiye olduğunu anımsatan Ekrem İmamoğlu, "Ama son yıllarda bu değerin başka ülkelerle anılmasını önlemek ve biraz öne geçmek adına, lalenin gerçek vatanı olan ülkemizde, laleyle ilgili festival yapılıyor. Bunun geleneksel hale getirilmesi güzel bir adımdır" dedi.
Vatandaşların tarihi Sultanahmet Meydanı'nda lalelerle buluşmasının ve bu geleneğin, gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Lalenin vatanının İstanbul olduğunun hissettirilmesi çok önemli. Lalenin, Orta Asya'daki Tiyanşan Dağları'ndan doğup bu topraklara göçü, daha sonra İstanbul'dan bir Avusturya elçisi tarafından Avrupa'ya göçü söz konusu olmuştur. Lalenin ana vatanında, bu mevsimde bütün İstanbullularla buluşması ayrı bir simge. Lale halısında üretilen lalelerin Konya'da yetiştirilen yerli üretim olması da bir başka güzellik" diye konuştu.
Lalelerden oluşan halının bin 460 metrekare olduğu ve bunun için dört farklı renkten 570 bin lalenin kullanıldığı bilgini paylaşan İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Burada önemli bir emek var. Bu emeğin karşılığı olarak bereket ve kahramanlığı sembolize eden koç boynuzu, aile birlikteliğini simgeleyen bukağı, suyun hayattaki önemini vurgulayan su yolu ile bolluğu sembolize eden pıtrak desenleri, halı üzerinde farklı ölçeklerde karma olarak kullanılmıştır. Halısıyla, lalesiyle, motifleriyle tarihimizin sizlerle buluşması bizim için keyiftir. Bütün İstanbullu hemşehrilerimizin, 30 Nisan'a kadar gelerek bir tarafında Ayasofya, bir tarafında Sultanahmet olan güzel bir İstanbul anısıyla buradan ayrılmalarını diliyorum."
Konuşmanın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sembolik olarak lale dikimi gerçekleştirdi.
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