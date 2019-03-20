Bakan Turhan, Sultanbeyli ve Esenyurt gişelerinde ayrı ayrı kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi'nde (OGS) bugünden itibaren ortak geçiş uygulamasının başladığını söyledi.

Söz konusu uygulamayla araçların beklemeden daha hızlı geçiş yapabileceğini ifade eden Turhan, yeni sistemle OGS ya da HGS geçiş sistemlerinden birine sahip abonelerin, istedikleri gişeyi serbestçe kullanabileceklerini dile getirdi.

Turhan, eskiden cezalı olarak nitelendirilen bu geçişlerin ücretinin, bundan sonra abonelerin sahip oldukları karttan düşüleceğini, herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını kaydetti.



