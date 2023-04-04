Sungu Çapan'a veda

"ÇOK SEVGİ DOLU BİR İNSANDI"



Sungu Çapan'ın cenazesinde açıklamalarda bulunan ünlü yazar Atilla Dorsay, "Ben geldiğimde 'Sinematek' kurulmuştu. Kurucuların arasında Sungu Çapan da vardı. Bir derinin başına geçti. Çok güzel yazılar yazdı. Son derece sinemayı seven, uzun cümleleriyle ama o cümleler o kadar iyi kurulurdu ki... Hepimiz birkaç defa okumak zorunda kalırdık. Kendine özgü bir insandı. Dönemim 'Z' kuşağındandı. Pop müziği sever, yabancı müzisyenlere hayranlık beslerdi ama sinema kültüründe kendini sürekli geliştiren bir insandı ve tuhaf bir huyu vardı. O güzel yazılarında, bazen filmin sonunu da yazardı. Bunu aleyhinde bir şey olarak söylemiyorum. O bunu bu işin bir parçası sayardı. Okurların bazıları bu yüzden ona kızarlardı. Fakat çok sevgi dolu bir insandı" dedi.