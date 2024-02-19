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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa ne zaman oynanacak, iptal mi oldu? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak? - Futbol Haberleri

        Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?

        Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa finaline ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya üzerinden atılan iddiların üzerine, "Süper Kupa ne zaman oynanacak, iptal mi oldu? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?" Soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin oynanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 19:32 Güncelleme: 19.02.2024 - 19:32
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        Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor. Sosyal medyada, Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ve Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesinin iptal olduğuna ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Atılan iddia, "Süper Kupa ne zaman oynanacak, iptal mi oldu? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Süper Kupa maçına ilişkin tüm detaylar...

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        SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

        Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa maçının iptal olup olmadığına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. İşte o açıklama:

        "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Süper Kupa iptal edildi” iddiaları doğru değildir.

        29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.

        Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır.

        Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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        FENERBAHÇE KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ'TAN KRİTİK AÇIKLAMA!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa maçının oynanacağı tarihi açıkladı. Koç, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının 31 Mart'ta Türkiye'de yapılacak yerel seçimlerin ardından oynanacağını duyurdu.

        Süper Kupa finalinin nisan ayında oynanması bekleniyor.

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        SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Konyaspor ve Samsunspor; Süper Kupa maçının statlarında oynanması için çağrı yaptı.

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        Maçın oynanacağı yer henüz belli olmadı. TFF'den konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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