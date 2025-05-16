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        Süper Lig'de 36. hafta heyecanı başlıyor

        Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı, 17 Mayıs Cumartesi günü (yarın) oynanacak Adana Demirspor-Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:33
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        Süper Lig'de 36. hafta heyecanı başlıyor
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        Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı 17 Mayıs Cumartesi günü (yarın) oynanacak tek maçla başlayacak.

        Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen iki ekip Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor, haftanın açılış maçında 17 Mayıs Cumartesi (yarın) saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

        Ligde haftanın diğer karşılaşmaları 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. En yakın rakibinin 8 puan önündeki lider Galatasaray, Bellona Kayserispor mücadelesinde 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 36. haftanın maç programı şöyle:

        17 Mayıs Cumartesi:

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        19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

        18 Mayıs Pazar:

        19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)

        19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)

        19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)

        19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)

        19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

        19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

        19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

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