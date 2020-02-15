Süper Lig'de flaş ayrılık!

Son dakika haberine göre Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı. Özdilek, Yukatel Denizlispor'da 12 Ekim 2019'da göreve getirilmişti.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Denizlispor, 7 haftadır Süper Lig'de maç kazanamıyordu. Yeşil-siyahlılar 22 haftada 24 puan toplayabildi.